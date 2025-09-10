Στα 3,6 δισ. ευρώ ανήλθαν τον Ιούλιο οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου

Οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων διαμορφώθηκαν στα 732 εκατ. ευρώ από 722 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Στα 2,808 δισ. ευρώ ανήλθαν τον Ιούλιο οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου, έναντι 2,929 δισ. ευρώ τον Ιούνιο, σύμφωνα με το Δελτίο Μηνιαίων Στοιχείων Γενικής Κυβέρνησης.

Οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων διαμορφώθηκαν στα 732 εκατ. ευρώ από 722 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, με αποτέλεσμα οι συνολικές υποχρεώσεις να φτάσουν τα 3,661 δισ. ευρώ.

Οι οφειλές των νοσοκομείων ανήλθαν στα 1,498 δισ. ευρώ, έναντι 1,599 δισ. ευρώ τον Ιούνιο. Οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης κατέγραψαν οφειλές ύψους 623 εκατ. ευρώ, από τα οποία τα 271 εκατ. ευρώ προέρχονται από τον ΕΟΠΥΥ. Στο δελτίο σημειώνεται ότι τα ποσά αυτά δεν περιλαμβάνουν συμψηφισμούς με rebate και clawback, οι οποίοι εκκρεμούν.

Η τοπική αυτοδιοίκηση κατέγραψε οφειλές ύψους 247 εκατ. ευρώ, από 264 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο, ενώ στα λοιπά νομικά πρόσωπα παρέμειναν σταθερές στα 222 εκατ. ευρώ.

Στον κρατικό προϋπολογισμό οι ληξιπρόθεσμες οφειλές ανήλθαν στα 218 εκατ. ευρώ, έναντι 232 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Από αυτά, τα 26 εκατ. ευρώ αντιστοιχούν στον τακτικό προϋπολογισμό και τα 192 εκατ. ευρώ στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.