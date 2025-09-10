Games
Στην Ελλάδα πάνω από 750 εκατ. ευρώ χαμηλότοκα δάνεια για αμυντικές δαπάνες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τη διάθεση 150 δισ. ευρώ, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Δράση για την ασφάλεια στην Ευρώπη».

Η Ελλάδα αναμένεται να λάβει περίπου 788 εκατ. ευρώ από τον μηχανισμό SAFE, το νέο χρηματοδοτικό εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που παρέχει χαμηλότοκα δάνεια για την κάλυψη αμυντικών δαπανών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τη διάθεση 150 δισ. ευρώ, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Δράση για την ασφάλεια στην Ευρώπη», η οποία συνδέεται με το πρόγραμμα «Επανεξοπλισμός της Ευρώπης / Ετοιμότητα 2030».

Το συνολικό ύψος των πόρων εκτιμάται ότι θα φθάσει τα 800 δισ. ευρώ, προκειμένου τα κράτη-μέλη να καλύψουν ανάγκες και να προχωρήσουν σε κοινές προμήθειες αμυντικού υλικού.

Αναδρομικά επικουρικών συντάξεων - Στοπ από τον ΕΦΚΑ

Για την Ελλάδα, η προκαταρκτική κατανομή ανέρχεται σε 788 εκατ. ευρώ. Η χώρα σχεδιάζει να αξιοποιήσει τόσο τα δάνεια του SAFE όσο και τη ρήτρα διαφυγής, με στόχο την άντληση συνολικά περίπου 1,2 δισ. ευρώ. Οι πόροι αυτοί αναμένεται να κατευθυνθούν σε προγράμματα που περιλαμβάνουν αντιαεροπορικά συστήματα, μονάδες επιφανείας, οχήματα υποστήριξης και πυραυλικό πυροβολικό, ενώ προβλέπεται να ενισχυθεί η αμυντική βιομηχανία και να προχωρήσουν έργα στρατιωτικής κινητικότητας.

Το ποσό που έχει κατανεμηθεί στην Ελλάδα δεν είναι οριστικό. Τον Οκτώβριο η Κομισιόν θα παρουσιάσει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον οδικό χάρτη για τα επόμενα βήματα, ενώ έως τον Νοέμβριο τα κράτη-μέλη θα υποβάλουν τα εθνικά τους επενδυτικά σχέδια. Μετά την αξιολόγηση των σχεδίων, οι πρώτες εκταμιεύσεις τοποθετούνται χρονικά στο πρώτο τρίμηνο του 2026. Το SAFE προβλέπει δάνεια διάρκειας 40 ετών.

Συνολικά, 19 κράτη-μέλη υπέβαλαν αιτήματα συμμετοχής στον μηχανισμό, με τα υψηλότερα ποσά να ζητούνται από την Πολωνία, τη Ρουμανία και την Ουγγαρία. Εκτός του SAFE έμειναν η Γερμανία, η Δανία και η Ολλανδία.

