Αναδρομικά επικουρικών συντάξεων - Στοπ από τον ΕΦΚΑ

Κατηγορηματική είναι η απάντηση ότι δεν δικαιούνται αναδρομικά επικουρικής βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, γεγονός που οδηγεί τους συνταξιούχους σε δικαστικές προσφυγές.

Ειδικότερα χιλιάδες συνταξιούχοι διεκδικούν μεγάλο πακέτο αναδρομικών για επικουρικές συντάξεις με εισφορές άνω του 6% που εκδόθηκαν από τον Μάιο του 2016. Τα αναδρομικά προέρχονται από την προσαύξηση 0,075% που διεκδικούν οι συνταξιούχοι για τις επιπλέον εισφορές που κατέβαλαν ως ασφαλισμένοι για την επικουρική ασφάλιση. Τονίζεται ότι την προσαύξηση δικαιούνται(κατά τους εκπροσώπους των συνταξιούχων) οι ασφαλισμένοι για το τμήμα επικουρικής σύνταξης που αφορά στα έτη ασφάλισης ως το 2014.Όσοι έχουν ήδη συνταξιοδοτηθεί μετά τον Μάιο του 2016 (με αίτηση για έκδοση επικουρικής μετά την 1/1/2015) έχοντας πληρώσει τις αυξημένες εισφορές για την επικουρική ως το 2014 αλλά δεν πήραν προσαύξηση ούτε αναδρομικά, κατά τα συνταξιουχικά σωματεια,μπορούν να τα διεκδικήσουν υποβάλλοντας αίτηση επανυπολογισμού της επικουρικής τους σύνταξης στο αντίστοιχο ταμείο του ΕΤΕΑΕΠ από το οποίο προέρχονται.

Ωστόσο η θέση του ΕΦΚΑ και του ΕΤΕΑΕΠ (επικουρικό) είναι ότι σε αυτή τη φάση δεν υπάρχουν εκκρεμότητες επανυπολογισμού. Βέβαια, υπάρχουν αντιρρήσεις από σωματεία συνταξιούχων για το γεγονός ότι έχουν μείνει εκτός διαδικασίας όσοι είχαν λάβει επικουρική σύνταξη πριν από το 2015. Το ζήτημα έχει απασχολήσει τη διοίκηση του ΕΦΚΑ και εκτιμάται ότι για να γίνει μια τέτοια επέκταση στο πεδίο του επανυπολογισμού, ώστε να ληφθούν υπόψη και οι συνταξιούχοι προ του 2015, πρέπει να υπάρξει και η ανάλογη νομοθετική ρύθμιση, κάτι που μέχρι τώρα δεν έχει γίνει από το υπουργείο Εργασίας.

Στο μεταξύ τα 8.500 ευρώ φτάνουν τα αναδρομικά ποσά που διεκδικούν χιλιάδες συνταξιούχοι με περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης, κυρίως όσοι έχουν διαδοχική ή παράλληλη ασφάλιση, καθώς και ασφάλιση με βαρέα και ανθυγιεινά ένσημα. Το πρόβλημα εστιάζεται στον επανυπολογισμό παλαιών απονομών και στην εφαρμογή των αυξημένων ποσοστών αναπλήρωσης που θεσπίστηκαν με τον ν. 4670/2020 (νόμος Βρούτση).

Οι νέες αυξήσεις ισχύουν από τον Οκτώβριο του 2019, με αποτέλεσμα οι δικαιούχοι να λαμβάνουν και αναδρομικά. Σε πολλές περιπτώσεις τα ποσά κυμαίνονται από 3.000 έως 5.000 ευρώ για ασφαλισμένους με 35–36 χρόνια, ενώ για όσους έχουν 40 έτη και υψηλό συντάξιμο μισθό τα ποσά μπορεί να ξεπεράσουν τις 8.500 ευρώ.

Παρά το γεγονός ότι οι βελτιωμένοι συντελεστές ισχύουν από τον Οκτώβριο του 2019, χιλιάδες συνταξιούχοι δεν έχουν λάβει τις σχετικές αυξήσεις και τα αναλογούντα αναδρομικά, εξαιτίας καθυστερήσεων στις εκκαθαρίσεις από τις ιδιωτικές εταιρείες στις οποίες έχει ανατεθεί το έργο από τον e-ΕΦΚΑ.

Παρότι έχουν πάνω από 30 έτη ασφάλισης, δεν τους έχει γίνει ο απαραίτητος επανυπολογισμός της σύνταξής τους και ως εκ τούτου δεν έχουν λάβει ούτε τα αυξημένα μηνιαία ποσά, ούτε τα αναλογούντα αναδρομικά.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, όσοι συνταξιοδοτήθηκαν με περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης θα έπρεπε να είχαν λάβει αυξήσεις βάσει των βελτιωμένων ποσοστών αναπλήρωσης του ν. 4670/2020. Για παράδειγμα: