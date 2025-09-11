Ποιοι συνταξιούχοι θα λάβουν αύξηση 1,17% το 2026 - Παραδείγματα

Από το 2026 όσοι έχουν προσωπική διαφορά θα λαμβάνουν το 50% της εκάστοτε ετήσιας αύξησης, ενώ από το 2027 θα καταβάλλεται το 100% της αύξησης σε όλους.

Όφελος στο πορτοφόλι τους απο 7 ως 18 ευρώ θα λάβουν χιλιάδες συνταξιούχοι με σύνταξη ως 1.500 ευρώ από 1.1.2026 που έχουν προσωπική διαφορά. Ειδικότερα από την 1η Ιανουαρίου 2026 ξεκινάει η σταδιακή κατάργησή του μηχανισμού της προσωπικής διαφοράς που μέχρι σήμερα εξανεμίζει κάθε αύξηση για 671.000 δικαιούχους. Όσοι συνταξιούχοι διατηρούν προσωπική διαφορά θα δουν μέσο όφελος της τάξεως των 15 ευρώ στο πορτοφόλι τους.

Αν η αύξηση είναι 30 ευρώ και η προσωπική διαφορά είναι 80 ευρώ, ή 180 ευρώ ή και 300 ευρώ οι συνταξιούχοι θα βάλουν στην τσέπη το 50% της αύξησης δηλαδή 15 ευρώ.

Η μετάβαση θα είναι σταδιακή και θα ολοκληρωθεί το 2027. Συγκεκριμένα, από το 2026 όσοι έχουν προσωπική διαφορά θα λαμβάνουν το 50% της εκάστοτε ετήσιας αύξησης, ενώ από το 2027 θα καταβάλλεται το 100% της αύξησης σε όλους, ανεξάρτητα από το αν διατηρούν ή όχι προσωπική διαφορά. Με τον τρόπο αυτόν, μπαίνει τέλος σε μια πολυετή αδικία που κρατούσε «παγωμένες» τις συντάξεις δεκάδων χιλιάδων συνταξιούχων.

Η προσωπική διαφορά θεσπίστηκε το 2016 με τον νόμο Κατρούγκαλου ως μεταβατικός μηχανισμός για να μην υπάρξουν μεγάλες μειώσεις στις συντάξεις μετά τον επανυπολογισμό. Στην πράξη, το ποσό αυτό λειτουργούσε ως «μαξιλάρι» που προστάτευε τους συνταξιούχους από περικοπές, αλλά ταυτόχρονα εμπόδιζε να περνούν οι αυξήσεις στην τσέπη τους. Όσοι είχαν υψηλή προσωπική διαφορά δεν έπαιρναν καμία αύξηση, ακόμη και αν κάθε χρόνο υπήρχε θετική αναπροσαρμογή.

Η κατάργηση του μηχανισμού αγγίζει περίπου 671.000 συνταξιούχους που μέχρι σήμερα δεν έπαιρναν αυξήσεις λόγω της προσωπικής διαφοράς. Το 2026 θα δουν για πρώτη φορά μια μικρή αύξηση, ενώ το 2027 θα λάβουν ολόκληρη την ετήσια αναπροσαρμογή. Οι υπόλοιποι συνταξιούχοι που δεν έχουν προσωπική διαφορά συνεχίζουν κανονικά να παίρνουν κάθε χρόνο το σύνολο της αύξησης, όπως συμβαίνει ήδη.

Το κόστος εκτιμάται σε 75 εκατ. ευρώ για το 2026, αυξανόμενο κατά επιπλέον 135 εκατ. ευρώ το 2027, 113 εκατ. ευρώ το 2028, 106 εκατ. ευρώ το 2029 κτλ.

Το σενάριο αύξησης 2,35%

Για το 2026 οι προβλέψεις κάνουν λόγο για αύξηση περίπου 2,35% στις συντάξεις, με βάση τον μέσο όρο μεταβολής ΑΕΠ και πληθωρισμού. Το ποσοστό αυτό είναι ενδεικτικό και θα οριστικοποιηθεί στο τέλος του έτους, όμως δίνει μια εικόνα του τι θα συμβεί στην πράξη.

Με απλά λόγια:

Συνταξιούχοι χωρίς προσωπική διαφορά θα λάβουν ολόκληρη την αύξηση 2,35%.

Συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά θα λάβουν το μισό της αύξησης (περίπου 1,17%) το 2026 και από το 2027 ολόκληρο το 2,35%.

Παραδείγματα με αύξηση 2,35%

1. Συνταξιούχος με προσωπική διαφορά

Καταβαλλόμενη σύνταξη: 1.035 €

Προσωπική διαφορά: 32 €

Αύξηση 2026 (2,35%): 24,32 €

Πληρωτέο το 2026 (50%): +12,16 €

Νέα μικτά: 1.047,16 €

Από το 2027: καταβάλλεται ολόκληρη η ετήσια αύξηση.

2. Συνταξιούχος χωρίς προσωπική διαφορά

Καταβαλλόμενη σύνταξη: 780 €

Αύξηση 2026 (2,35%): 18,33 €

Πληρωτέο το 2026: +18,33 €

Νέα μικτά: 798,33 €

Από το 2027: συνεχίζει να λαμβάνει ολόκληρη την ετήσια αύξηση.

3. Συνταξιούχος με προσωπική διαφορά

Καταβαλλόμενη σύνταξη: 950 €

Προσωπική διαφορά: 80 €

Αύξηση 2026 (2,35%): 22,33 €

Πληρωτέο το 2026 (50%): +11,16 €

Νέα μικτά: 961,16 €

Από το 2027: πλήρης καταβολή της αύξησης.