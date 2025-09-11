Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Οικονομία

Ποιοι συνταξιούχοι θα λάβουν αύξηση 1,17% το 2026 - Παραδείγματα

Ποιοι συνταξιούχοι θα λάβουν αύξηση 1,17% το 2026 - Παραδείγματα
Από το 2026 όσοι έχουν προσωπική διαφορά θα λαμβάνουν το 50% της εκάστοτε ετήσιας αύξησης, ενώ από το 2027 θα καταβάλλεται το 100% της αύξησης σε όλους.

Όφελος στο πορτοφόλι τους απο 7 ως 18 ευρώ θα λάβουν χιλιάδες συνταξιούχοι με σύνταξη ως 1.500 ευρώ από 1.1.2026 που έχουν προσωπική διαφορά. Ειδικότερα από την 1η Ιανουαρίου 2026 ξεκινάει η σταδιακή κατάργησή του μηχανισμού της προσωπικής διαφοράς που μέχρι σήμερα εξανεμίζει κάθε αύξηση για 671.000 δικαιούχους. Όσοι συνταξιούχοι διατηρούν προσωπική διαφορά θα δουν μέσο όφελος της τάξεως των 15 ευρώ στο πορτοφόλι τους.

Αν η αύξηση είναι 30 ευρώ και η προσωπική διαφορά είναι 80 ευρώ, ή 180 ευρώ ή και 300 ευρώ οι συνταξιούχοι θα βάλουν στην τσέπη το 50% της αύξησης δηλαδή 15 ευρώ.

Η μετάβαση θα είναι σταδιακή και θα ολοκληρωθεί το 2027. Συγκεκριμένα, από το 2026 όσοι έχουν προσωπική διαφορά θα λαμβάνουν το 50% της εκάστοτε ετήσιας αύξησης, ενώ από το 2027 θα καταβάλλεται το 100% της αύξησης σε όλους, ανεξάρτητα από το αν διατηρούν ή όχι προσωπική διαφορά. Με τον τρόπο αυτόν, μπαίνει τέλος σε μια πολυετή αδικία που κρατούσε «παγωμένες» τις συντάξεις δεκάδων χιλιάδων συνταξιούχων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αναδρομικά επικουρικών συντάξεων - Στοπ από τον ΕΦΚΑ

Αναδρομικά επικουρικών συντάξεων - Στοπ από τον ΕΦΚΑ

Οικονομία

Η προσωπική διαφορά θεσπίστηκε το 2016 με τον νόμο Κατρούγκαλου ως μεταβατικός μηχανισμός για να μην υπάρξουν μεγάλες μειώσεις στις συντάξεις μετά τον επανυπολογισμό. Στην πράξη, το ποσό αυτό λειτουργούσε ως «μαξιλάρι» που προστάτευε τους συνταξιούχους από περικοπές, αλλά ταυτόχρονα εμπόδιζε να περνούν οι αυξήσεις στην τσέπη τους. Όσοι είχαν υψηλή προσωπική διαφορά δεν έπαιρναν καμία αύξηση, ακόμη και αν κάθε χρόνο υπήρχε θετική αναπροσαρμογή.

Η κατάργηση του μηχανισμού αγγίζει περίπου 671.000 συνταξιούχους που μέχρι σήμερα δεν έπαιρναν αυξήσεις λόγω της προσωπικής διαφοράς. Το 2026 θα δουν για πρώτη φορά μια μικρή αύξηση, ενώ το 2027 θα λάβουν ολόκληρη την ετήσια αναπροσαρμογή. Οι υπόλοιποι συνταξιούχοι που δεν έχουν προσωπική διαφορά συνεχίζουν κανονικά να παίρνουν κάθε χρόνο το σύνολο της αύξησης, όπως συμβαίνει ήδη.

Το κόστος εκτιμάται σε 75 εκατ. ευρώ για το 2026, αυξανόμενο κατά επιπλέον 135 εκατ. ευρώ το 2027, 113 εκατ. ευρώ το 2028, 106 εκατ. ευρώ το 2029 κτλ.

Το σενάριο αύξησης 2,35%

Για το 2026 οι προβλέψεις κάνουν λόγο για αύξηση περίπου 2,35% στις συντάξεις, με βάση τον μέσο όρο μεταβολής ΑΕΠ και πληθωρισμού. Το ποσοστό αυτό είναι ενδεικτικό και θα οριστικοποιηθεί στο τέλος του έτους, όμως δίνει μια εικόνα του τι θα συμβεί στην πράξη.

Με απλά λόγια:

  • Συνταξιούχοι χωρίς προσωπική διαφορά θα λάβουν ολόκληρη την αύξηση 2,35%.
  • Συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά θα λάβουν το μισό της αύξησης (περίπου 1,17%) το 2026 και από το 2027 ολόκληρο το 2,35%.

Παραδείγματα με αύξηση 2,35%

1. Συνταξιούχος με προσωπική διαφορά

  • Καταβαλλόμενη σύνταξη: 1.035 €
  • Προσωπική διαφορά: 32 €
  • Αύξηση 2026 (2,35%): 24,32 €
  • Πληρωτέο το 2026 (50%): +12,16 €
  • Νέα μικτά: 1.047,16 €

Από το 2027: καταβάλλεται ολόκληρη η ετήσια αύξηση.

2. Συνταξιούχος χωρίς προσωπική διαφορά

  • Καταβαλλόμενη σύνταξη: 780 €
  • Αύξηση 2026 (2,35%): 18,33 €
  • Πληρωτέο το 2026: +18,33 €
  • Νέα μικτά: 798,33 €

Από το 2027: συνεχίζει να λαμβάνει ολόκληρη την ετήσια αύξηση.

3. Συνταξιούχος με προσωπική διαφορά

  • Καταβαλλόμενη σύνταξη: 950 €
  • Προσωπική διαφορά: 80 €
  • Αύξηση 2026 (2,35%): 22,33 €
  • Πληρωτέο το 2026 (50%): +11,16 €
  • Νέα μικτά: 961,16 €

Από το 2027: πλήρης καταβολή της αύξησης.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Σχολεία: Τι ώρα σχολάνε οι μαθητές σε Γυμνάσια και Λύκεια - Ποιες μέρες δεν γίνονται μαθήματα

Σχολεία: Τι ώρα σχολάνε οι μαθητές σε Γυμνάσια και Λύκεια - Ποιες μέρες δεν γίνονται μαθήματα

Αναδρομικά επικουρικών συντάξεων - Στοπ από τον ΕΦΚΑ

Αναδρομικά επικουρικών συντάξεων - Στοπ από τον ΕΦΚΑ

Ελάχιστο εισόδημα ελεύθερων επαγγελματιών: Δώρο άδωρον η εξαίρεση από το τεκμαρτό για τις νέες μητέρες

Ελάχιστο εισόδημα ελεύθερων επαγγελματιών: Δώρο άδωρον η εξαίρεση από το τεκμαρτό για τις νέες μητέρες

Αυτοκίνητα σε ακινησία: Ευκολότερη η οριστική διαγραφή για όσους τα κληρονομούν

Αυτοκίνητα σε ακινησία: Ευκολότερη η οριστική διαγραφή για όσους τα κληρονομούν

Τι αλλάζει στους μισθούς στο Στρατό και Σώματα Ασφαλείας - Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Τι αλλάζει στους μισθούς στο Στρατό και Σώματα Ασφαλείας - Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Qualco Intelligent Finance: Επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και της καινοτομίας

Qualco Intelligent Finance: Επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και της καινοτομίας

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Δημόσιοι ή ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί; - Πώς διαφέρει το διαιτολόγιο στην Ελλάδα

Δημόσιοι ή ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί; - Πώς διαφέρει το διαιτολόγιο στην Ελλάδα

Τι σημαίνουν τα λευκά σημάδια στα νύχια σας

Τι σημαίνουν τα λευκά σημάδια στα νύχια σας

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Ιός Δυτικού Νείλου: Η Ελλάδα στις χώρες της Ευρώπης με τα περισσότερα κρούσματα – Έκθεση ECDC

Ιός Δυτικού Νείλου: Η Ελλάδα στις χώρες της Ευρώπης με τα περισσότερα κρούσματα – Έκθεση ECDC

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Σχετικά Άρθρα

Δυσαρεστημένοι οι συνταξιούχοι από τις κυβερνητικές εξαγγελίες: «Έμειναν εκτός οι περισσότεροι»

Δυσαρεστημένοι οι συνταξιούχοι από τις κυβερνητικές εξαγγελίες: «Έμειναν εκτός οι περισσότεροι»

Ελλάδα
Αναδρομικά επικουρικών συντάξεων - Στοπ από τον ΕΦΚΑ

Αναδρομικά επικουρικών συντάξεων - Στοπ από τον ΕΦΚΑ

Οικονομία
Στο my.gov.gr τα μηνιαία ενημερωτικά συντάξεων

Στο my.gov.gr τα μηνιαία ενημερωτικά συντάξεων

Ελλάδα
Συντάξεις Οκτωβρίου: Πότε πάνε ταμείο ΕΦΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, Δημόσιο - Οι ημερομηνίες πληρωμής

Συντάξεις Οκτωβρίου: Πότε πάνε ταμείο ΕΦΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, Δημόσιο - Οι ημερομηνίες πληρωμής

Οικονομία

NETWORK

Καρκίνος του μαστού: Πώς θα κάνετε αυτοεξέταση - Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Καρκίνος του μαστού: Πώς θα κάνετε αυτοεξέταση - Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

healthstat.gr
Η κατάσταση της Ένωσης το 2025 - Δήλωση προθέσεων

Η κατάσταση της Ένωσης το 2025 - Δήλωση προθέσεων

ienergeia.gr
Γ. Μανιάτης προς Ursula von der Leyen: Ξεχάσατε το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο

Γ. Μανιάτης προς Ursula von der Leyen: Ξεχάσατε το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο

ienergeia.gr
2η Διάσκεψη ακαδημαϊκών κόμβων του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη (6-10 Οκτωβρίου 2025) “…We pledge that no one will be left behind…”

2η Διάσκεψη ακαδημαϊκών κόμβων του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη (6-10 Οκτωβρίου 2025) “…We pledge that no one will be left behind…”

ienergeia.gr
Καταγγελίες ΕΙΝΑΠ: Βάζουν ειδικευόμενους του ΕΣΥ να κάνουν τους ιδιώτες

Καταγγελίες ΕΙΝΑΠ: Βάζουν ειδικευόμενους του ΕΣΥ να κάνουν τους ιδιώτες

healthstat.gr
Αρθρίτιδα: Νέος τεχνητός «χόνδρος» υπόσχεται ανακούφιση σε εκατομμύρια ασθενείς

Αρθρίτιδα: Νέος τεχνητός «χόνδρος» υπόσχεται ανακούφιση σε εκατομμύρια ασθενείς

healthstat.gr
Μείωση των στόχων για τις εκπομπές ρύπων ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι Ενώσεις ACEA και CLEPA

Μείωση των στόχων για τις εκπομπές ρύπων ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι Ενώσεις ACEA και CLEPA

ienergeia.gr
Πώς επηρεάζει την υγεία σας το περπάτημα πριν τον ύπνο

Πώς επηρεάζει την υγεία σας το περπάτημα πριν τον ύπνο

healthstat.gr