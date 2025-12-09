Περισσότερα από 62 εκατ. ευρώ πιστώνονται από σήμερα έως τις 12 Δεκεμβρίου σε πάνω από 53.000 δικαιούχους.

Ξεκινά σήμερα η αντίστροφη μέτρηση για τις πρώτες πληρωμές προς χιλιάδες πολίτες. Από τη Δευτέρα 9 έως και την Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου, ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ διοχετεύουν στην οικονομία περισσότερα από 62 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας πάνω από 53.000 δικαιούχους.

«Στο μενού» εφάπαξ παροχές, επιδόματα ανεργίας, άδειες μητρότητας, χρηματοδότηση προγραμμάτων απασχόλησης και πληρωμές του στεγαστικού «Σπίτι μου».

Πιο αναλυτικά: