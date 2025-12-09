Ξεκινά σήμερα η αντίστροφη μέτρηση για τις πρώτες πληρωμές προς χιλιάδες πολίτες. Από τη Δευτέρα 9 έως και την Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου, ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ διοχετεύουν στην οικονομία περισσότερα από 62 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας πάνω από 53.000 δικαιούχους.
«Στο μενού» εφάπαξ παροχές, επιδόματα ανεργίας, άδειες μητρότητας, χρηματοδότηση προγραμμάτων απασχόλησης και πληρωμές του στεγαστικού «Σπίτι μου».
Πιο αναλυτικά:
- Ο ΕΦΚΑ θα καταβάλει συνολικά 20,5 εκατ. ευρώ σε περίπου 900 δικαιούχους, στο πλαίσιο νέων αποφάσεων για εφάπαξ παροχές. Οι πιστώσεις θα πραγματοποιούνται σταδιακά μέσα στο πενθήμερο.
- H ΔΥΠΑ θα πληρώσει επιδόματα ανεργίας και λοιπές παροχές - και συγκεκριμένα ποσό 20 εκατ. ευρώ σε 31.000 δικαιούχους.
- Επιδοτούμενη άδεια μητρότητας: Περίπου 1 εκατ. ευρώ θα λάβουν 1.500 μητέρες.
- Προγράμματα απασχόλησης: Περισσότερα από 21 εκατ. ευρώ θα διατεθούν σε 20.000 συμμετέχοντες σε ενεργά προγράμματα απασχόλησης της ΔΥΠΑ.
- Στεγαστικό πρόγραμμα «Σπίτι μου»: Το ποσό των 80.000 ευρώ θα καταβληθεί σε έναν δικαιούχο ως οικονομική ενίσχυση για το στεγαστικό του δάνειο.