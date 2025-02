Greece in Numbers: Παρουσιάσθηκε ο νέος κόμβος δεδομένων για την ελληνική οικονομία

Παρουσιάσθηκε σήμερα το «Greece in Numbers», ένα έργο που αποτελεί καρπό της συνεργασίας του ΙΟΒΕ με το Hellenic Observatory - LSE Centre for Research on Contemporary Greece and Cyprus και το Hellenic Studies Program - Yale McMillan Center.

Το «Greece in Numbers» λειτουργεί ως ένας σύγχρονος κόμβος δεδομένων που συγκεντρώνει στοιχεία για την ελληνική οικονομία και κοινωνία, με στόχο να ενισχύσει την πρόσβαση σε ποσοτικά δεδομένα που αφορούν οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα. Μέσω της πλατφόρμας, διευκολύνεται η χρήση των δεδομένων στον δημόσιο διάλογο, την έρευνα και τη χάραξη πολιτικής. Το «Greece in Numbers» συγκεντρώνει και οργανώνει τα πλέον πρόσφατα δεδομένα από επίσημες πηγές, όπως η Ελληνική Στατιστική Αρχή, η Τράπεζα της Ελλάδος και διάφορα υπουργεία, παρέχοντας πληροφορίες τόσο στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά. Η πλατφόρμα παρουσιάζει τα δεδομένα μέσω γραφημάτων, συνοδευόμενων από επεξηγήσεις, με σκοπό να διευκολύνει την κατανόηση και την αξιοποίηση της πληροφορίας. Η πρόσβαση στο «Greece in Numbers» είναι δωρεάν, επιτρέποντας τη λήψη των δεδομένων για προσωπική και μη κερδοσκοπική χρήση. Στο μέλλον, η πλατφόρμα προγραμματίζει την περαιτέρω επέκταση των δεδομένων και των λειτουργιών της. Τη διοίκηση του «Greece in Numbers» αναλαμβάνει Συντονιστική Επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί από πανεπιστήμια όπως το Royal Holloway, το LSE, το Yale, το Cambridge και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Παράλληλα, την πλατφόρμα υποστηρίζει Συμβουλευτική Ομάδα που αποτελείται από ειδικούς σε τομείς όπως η οικονομία, η στατιστική, η πολιτική επιστήμη και η ιστορία, συμβάλλοντας στην επιστημονική εγκυρότητα και την ποιότητα του έργου. Η εκδήλωση ξεκίνησε με τον χαιρετισμό του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΟΒΕ, κ. Γιάννη Ρέτσου, ενώ ακολούθησε η σύντομη παρουσίαση του κ. Νίκου Βέττα, Γενικού Διευθυντή του ΙΟΒΕ και Καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το έργο ανέλυσαν οι καθηγητές κ.κ. Μανόλης Γαλενιανός (Royal Holloway, University of London), Βασίλης Μοναστηριώτης (LSE) και Svetoslav Danchev, Επικεφαλής Μικροοικονομικών Ερευνών του ΙΟΒΕ. Μετά την παρουσίαση, ακολούθησε συζήτηση για τη σημασία της ποιότητας των παρεχόμενων δεδομένων στην οικονομία, με τη συμμετοχή του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, κ. Γιάννη Στουρνάρα, του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), κ. Αθανάσιου Θανόπουλου, και του κ. Νίκου Βέττα. Τη συζήτηση συντόνισε ο δημοσιογράφος Νίκος Φιλιππίδης.