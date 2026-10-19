Το συγκινητικό μήνυμα της ερμηνεύτριας για την απώλεια της σκυλίτσας της.

Μία διαφορετική και ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση έκανε το απόγευμα της Δευτέρας 19 Οκτωβρίου η Αριάνα Γκράντε, η οποία με αυτόν τον τρόπο θέλησε να αποχαιρετήσει την σκυλίτσα της.

Η Coco, η μικρή τετράποδη φίλη της Αμερικανίδας τραγουδίστριας, έφυγε από τη ζωή έχοντας συμπληρώσει τα 17 της χρόνια με τα περισσότερα από αυτά να τα ζει στο πλευρό της Αριάνα Γκράντε.

Η ερμηνεύτρια, μέσω της δημοσίευσής της, θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους ορισμένα από τα κοινά του στιγμιότυπα και αποχαιρετήσει την Coco με τον δικό της τρόπο.

Στη λεζάντα της δημοσίευσής της, πρόσθεσε μερικές από τις σκέψεις της αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Η πιο γλυκιά, η πιο υπέροχη και η πιο όμορφη Coco… Είμαι τόσο περήφανη για σένα. Σε ευχαριστώ για την αγάπη σου και που ευλόγησες αυτό τον πλανήτη με την παρουσία σου για περισσότερο από δεκαεπτά χρόνια.

Κάνεις κάθε μέρος που βρίσκεσαι πιο όμορφο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Θα μου λείπεις κάθε μέρα και θα σε κρατάω για πάντα στην καρδιά μου. Σε αγαπώ τόσο πολύ, γλυκό μου κορίτσι».

{https://www.instagram.com/p/Derm2BCkQ6V/?img_index=2}