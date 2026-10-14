Όσα θα δούμε απόψε στις 22:00.

«Μια Γυναίκα» απόψε στις 22:00.

Οι δυνάμεις της Μαρίνας την εγκαταλείπουν όλο και πιο συχνά, την ίδια ώρα η Ελισάβετ μαθαίνει ότι η Εύα έχει σταματήσει να πηγαίνει στη σχολή της.

«Μια Γυναίκα»: Τι θα δούμε απόψε

Η Μαρίνα μαλώνει και τιμωρεί τη Χαρά που μιλούσε με μια άγνωστη (την Εύα). Διεκδικεί μάταια αποζημίωση για την καταστροφή του σπιτιού. Η καθημερινή κούραση της προκαλεί συχνές ζαλάδες.

Η οικονομική δυσχέρεια, όμως, την αναγκάζει να ψάχνει και τρίτη δουλειά. Η Ελισάβετ, μαθαίνει ότι η Εύα έχει εγκαταλείψει τη σχολή φωτογραφίας και συγκρούεται μαζί της. Συγχρόνως, μια περίεργη παρτίδα υλικών που ο Σταύρος φυλάει στο spa, την βάζει σε σκέψεις. Τα μέσα μεταφοράς απεργούν κι η Μαρίνα δέχεται να τους γυρίσει στο σπίτι ο Γιάννης. Ο Μάρκος αντιδρά με την παρουσία του Γιάννη.

{https://www.youtube.com/watch?v=N8lhp6v-GrQ}

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Ο Κωστής ανησυχεί με τον παράνομο τζόγο που στεγάζει στο ραφτάδικο. Κωστής και Ελισάβετ ανησυχούν για την Εύα και την αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά της. Η Εύα βυθίζεται στις ενοχές και στις καταχρήσεις.

Γιάννης και Ξένια, μιλούν για το διαζύγιο και τον μικρό Μίλτο. Η Μαρίνα έρχεται πιο κοντά με την Μπέτυ που της εμπιστεύεται να της φυλάξει κάποια χρήματα. Το ίδιο βράδυ, ληστές μπαίνουν στο σπίτι.

Μαρίνα και Γιάννης γνωρίζονται καλύτερα

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«Αυτό τον άντρα θα τον έκλαιγα κι εγώ…»

{https://www.youtube.com/watch?v=BhxLnHcPzTU}

Τα πρώτα μπισκότα στον νέο φούρνο!

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