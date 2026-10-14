Όσα θα δούμε απόψε στις 21:00.

Το «Κρίνο και Αγκάθι» έρχεται απόψε στις 21:00 με νέο επεισόδιο.

Η αλήθεια για τη Λευκή βγήκε στο φως και οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές! Ο Στέλιος βρέθηκε αντιμέτωπος με την κόρη που έχασε πριν από χρόνια, όμως εκείνη τον απαρνήθηκε.

Την ίδια ώρα, ο Μήτρος ξεσκέπασε την πραγματική της ταυτότητα και, παρά τις προσπάθειες του Μάρκου να προλάβει το κακό, το μυστικό έφτασε στα χέρια της Μαριγώς!

Απόψε, λοιπόν, οι Αρβανιταίοι διψούν για εκδίκηση! Ο Μάρκος και η Λευκή καταφεύγουν στο βουνό, ενώ ο Παναγής οργανώνει ένα ανελέητο ανθρωποκυνηγητό! Θα καταφέρει ο Στέλιος να σώσει την κόρη του από την οργή των Αρβανιταίων;

Κι ενώ ο Μάρκος ετοιμάζει ένα σχέδιο διαφυγής, η Λευκή παίρνει μια επικίνδυνη απόφαση: να αντιμετωπίσει μόνη της τους εχθρούς της! Θα πέσει στα χέρια του

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Μήτρου ή η απρόσμενη απόφαση του Σκλίβα να μείνει και να τη βοηθήσει θα ανατρέψει τα πάντα;

«Κρίνο και Αγκάθι»: Όσα θα δούμε απόψε στις 21:00

Η ταυτότητα της Λευκής αποκαλύπτεται και οι Αρβανιταίοι βρίσκονται εκτός ελέγχου. Ο Θωμάς προειδοποιεί τον Μάρκο με τη Λευκή και καταφέρνουν να ξεφύγουν στο βουνό, ενώ οι Δρογουταίοι αμπαρώνονται στο σπίτι υπό τις οδηγίες του παπά, που τρέμει για αντίποινα.

Ο Στέλιος, όμως, αποφασίζει να αντιμετωπίσει τον Παναγή. Τον ικετεύει για τη σωτηρία της κόρης του, αλλά αυτός είναι αποφασισμένος να το φτάσει στα άκρα.

Μαζεύει άντρες και ξεκινά το κυνήγι της Λευκής στο βουνό με τον Μήτρο να προπορεύεται, έχοντας τα δικά του σχέδια…

{https://www.youtube.com/watch?v=kMD5w2rpyro}

Η Λευκή παρακαλεί τον Μάρκο να την αφήσει να αναμετρηθεί με την οικογένειά του. Εκείνος από την άλλη σε μια ύστατη προσπάθεια να τη σώσει της προτείνει ένα σχέδιο διαφυγής.

Κι ενώ η κηδεία του πατέρα Σκλίβα πραγματοποιείται υπό τη σκιά των πρώτων συγκρούσεων στο χωριό, ο Μπαλασόπουλος και ο Γεροδήμος προσπαθούν να εντοπίσουν τη Λευκή για να αποτρέψουν τον θάνατό της.

{https://www.youtube.com/watch?v=Gl7ZK5XawEY}

Παρά τις προσπάθειες, όμως, η Λευκή καταφέρνει να το σκάσει με σκοπό να τα βάλει ευθέως με τους Αρβανιταίους και ο Μήτρος με τον Τριαντάφυλλο ανακαλύπτουν την τοποθεσία της. Ο Σκλίβας από την άλλη αλλάζει απόφαση και αποφασίζει να μείνει… ώστε να βοηθήσει τώρα εκείνος τη Λευκή!