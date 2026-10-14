Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 21:00 στον Alpha!

Στο νέο επεισόδιο του «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» απόψε στις 21:00 στον Alpha, ο Δημήτρης κάνει μία συζήτηση για το παρελθόν με την Αγάπη, ο Νίκος πιέζεται πολύ με τη δουλειά και ο Ηρακλής διεκδικεί δυναμικά και την Τζένη αλλά και μία κατάθεση υπέρ του από την Τζούλια.

«Μπαμπά, σ’ αγαπώ»: Όσα θα δούμε απόψε

Επεισόδιο 67: «Αγάπη 2.0»

Η Ελένη παίρνει τον Βίκτωρα στο πάρκο για να δώσει στον Δημήτρη και την Αγάπη τον χώρο που χρειάζονται για τη συζήτηση που πρέπει να κάνουν, η Βιργινία όμως δεν είναι και τόσο σίγουρη ότι η ανωτερότητα αυτή της Ελένης θα ανταμειφθεί.

Ο Ηρακλής διεκδικεί ξανά την Τζένη βάζοντας το θέμα της σχέσης τους στο τραπέζι και της ζητάει να είναι ξανά κανονικά μαζί κι ο Πανούλης συνεχίζει τον δικό του αγώνα για τη Στέλλα, όμως η εμφάνιση της Μαίρης θα δημιουργήσει εντάσεις μεταξύ τους.

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Παράλληλα ο Δημήτρης συνεχίζει τις προσπάθειες να ζευγαρώσει τον Κώστα παρά τη θέληση του ενώ ταυτόχρονα συζητούν την περίπτωση να κάνουν καριέρα στη δισκογραφία αξιοποιώντας τη συνωνυμία του Δημήτρη με τον Κωνσταντίνο Αργυρό, η Βιργινία αγχώνεται γιατί ο Νίκος αποφεύγει ακόμα και να την αγγίξει και ο Ηρακλής ζητάει από την Τζούλια να καταθέσει υπέρ του στο δικαστήριο.

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Έχει συγχωρήσει πραγματικά ο Νίκος τη Βιργινία, κι αν ναι, γιατί δεν την αγγίζει;

Πως θα πάει η συνάντηση της Αγάπης με την Ελένη και ποια θα είναι η κατάληξη;

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Θα δεχτεί η Τζούλια να καταθέσει υπέρ του Ηρακλή στο δικαστήριο;

Ποιος θα κάνει την πιο ενδιαφέρουσα κατάθεση στην ελληνική δισκογραφία, η Στέλλα κι ο Πανούλης με το «Στόχος είναι η χαρά» ή ο Δημήτρης με τον Κώστα με το «πονάω για σένα»;

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Οι απαντήσεις σ’ αυτά και άλλα πολλά απόψε στο νέο επεισόδιο του «Μπαμπά σ’ αγαπώ!».