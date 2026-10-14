Όσα θα δούμε απόψε στις 21:00.

Το πιο αγαπημένο τηλεοπτικό εστιατόριο στον κόσμο επέστρεψε πιο ζεστό και πιο…. ερωτεύσιμο από ποτέ! Με παρουσία σε 19 χώρες και χιλιάδες ιστορίες που ξεκίνησαν από ένα πρώτο ραντεβού το First Dates άνοιξε ξανά τις πόρτες του στην Ελλάδα και υπόσχεται να χαρίσει ακόμη περισσότερες ρομαντικές συναντήσεις!

Όλοι έχουμε αναρωτηθεί πώς θα πάει το πρώτο ραντεβού μας. Θα υπάρξει χημεία; Θα πετύχει η συνάντηση; Όσο κι αν αλλάζουν οι εποχές, ένα τετ-α-τετ ρομαντικό δείπνο παραμένει πάντα ο πιο όμορφος τρόπος για ένα αξέχαστο First Date.

Αυτήν την εμπειρία υπόσχεται να προσφέρει το First Dates κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 21:00 με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί! Γιατί ο έρωτας δεν έχει εποχή! Και ένα πρώτο «γεια» μπορεί να γίνει μια μεγάλη ιστορία!

Τι θα δούμε απόψε, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 21:00 στο First Dates

Στο εστιατόριο του έρωτα όλα είναι πιθανά! Κάθε πρώτο ραντεβού μπορεί να εξελιχθεί σε μια μεγάλη ιστορία αγάπης, αφού ο έρωτας, η χημεία και το φλερτ δεν έχουν κανόνες και κάθε dater παίζει το δικό του παιχνίδι!

Ο πρώτος single της βραδιάς είναι ο Χρήστος, αγρότης από τη Μεσσηνία, ο οποίος έρχεται στο First Dates με ελαιόλαδο δικής του παραγωγής για να «λαδώσει» τη Ζεν και με την ελπίδα να συναντήσει τη γυναίκα της ζωής του! Η Άντι, από την πλευρά της, ξεκαθαρίζει από την πρώτη στιγμή πως δεν την ενδιαφέρουν τα κτήματα και οι περιουσίες.

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Αναζητά έναν αυθόρμητο, επικοινωνιακό άντρα, που να χαμογελά και να ξέρει να φλερτάρει! Θα τους «χτυπήσει» ο έρωτας με την πρώτη ματιά ή θα χρειαστεί μια δεύτερη ευκαιρία;

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Η Χριστίνα και η Δήμητρα είναι κολλητές φίλες και αποφάσισαν να έρθουν μαζί στο First Dates, γιατί το μόνο καλύτερο από ένα πρώτο ραντεβού είναι… δύο πρώτα ραντεβού! Αν και είναι αχώριστες, αναζητούν διαφορετικά πράγματα στις σχέσεις τους. Απόψε, θα γνωρίσουν τον Αλέξανδρο και τον Λάμπρο, δύο αγόρια πολύ διαφορετικά μεταξύ τους, αλλά εξίσου γοητευτικά! Θα υπάρξει η απαραίτητη χημεία για να οδηγηθούν σε ένα double second date;

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Τρία ραντεβού γεμάτα γέλιο, εκπλήξεις και ερωτικές ανατροπές, που αποδεικνύουν πως στο First Dates τα πάντα είναι πιθανά και ο έρωτας μπορεί να κρύβεται εκεί που δεν τον περιμένεις!