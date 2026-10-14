Έφυγαν από τη Βοστώνη για τα προάστια, αλλά έξι μήνες μετά μετανιώνουν για την απόφασή τους.

Μια αγορά που αρχικά έμοιαζε με το επόμενο μεγάλο βήμα για την οικογένειά τους, εξελίχθηκε σε μια δαπανηρή εμπειρία, κάνοντας ένα ζευγάρι από τη Μασαχουσέτη να αναρωτιέται αν πρέπει να εγκαταλείψει το νέο του σπίτι, μόλις έξι μήνες μετά τη μετακόμιση.

Το ζευγάρι άφησε τη ζωή στη Βοστώνη για να εγκατασταθεί σε κατοικία ηλικίας περίπου 100 ετών, προσδοκώντας ότι θα αποκτούσε περισσότερο χώρο ενόψει της γέννησης του δεύτερου παιδιού του. Ωστόσο, οι εκτεταμένες εργασίες που χρειάστηκε το ακίνητο, σε συνδυασμό με τη συνειδητοποίηση ότι η ζωή στα προάστια δεν τους ταιριάζει, τους οδήγησαν στην αναζήτηση άλλης λύσης.

Όπως περιέγραψαν σε ανάρτησή τους στο Reddit, οι δαπάνες για επισκευές και ανακαινίσεις έφτασαν σχεδόν τα 300.000 δολάρια μέσα στους πρώτους έξι μήνες από την αγορά. Το ποσό αυτό, αλλά και η νοσταλγία για την προηγούμενη καθημερινότητά τους, τους έχουν κάνει να επανεξετάζουν σοβαρά την απόφασή τους.

Οι εργασίες που εκτόξευσαν το κόστος

Το ζευγάρι γνώριζε εξαρχής ότι ένα σπίτι ηλικίας ενός αιώνα θα απαιτούσε παρεμβάσεις. Δεν περίμενε, ωστόσο, ότι οι ανάγκες θα ήταν τόσο εκτεταμένες, ούτε ότι τα έξοδα θα συσσωρεύονταν συνεχώς.

Σύμφωνα με όσα ανέφεραν, χρειάστηκε να δαπανήσουν σημαντικά ποσά για το σύστημα θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού (HVAC), τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, την απομάκρυνση μολύβδου, την αντικατάσταση παραθύρων, τα δάπεδα και τη βαφή. Στον λογαριασμό προστέθηκαν επίσης εργασίες σε μηχανολογικά συστήματα και πολλές μικρότερες παρεμβάσεις που προέκυπταν στην πορεία.

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Το αποτέλεσμα ήταν να βρεθούν αντιμέτωποι με μια οικονομική επιβάρυνση που δεν είχαν υπολογίσει σε τέτοιο βαθμό, την ώρα που προετοιμάζονταν να υποδεχθούν το δεύτερο παιδί τους.

«Συνειδητοποιήσαμε ότι δεν μας αρέσει τόσο η ζωή στα προάστια»

Το οικονομικό κόστος δεν είναι, ωστόσο, το μοναδικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν. Όπως εξήγησαν, η καθημερινότητα στο νέο τους περιβάλλον δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες τους.

«Συνειδητοποιήσαμε ότι δεν μας αρέσει τόσο η ζωή στα προάστια», ανέφεραν χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι τους λείπει η Βοστώνη, η δυνατότητα να μετακινούνται με τα πόδια, η ζωή σε μικρότερο χώρο και κυρίως, η απλότητα που προσφέρει η ενοικίαση ενός σπιτιού.

Το ζευγάρι είχε ήδη στο μυαλό του το ενδεχόμενο να μετακομίσει στο εξωτερικό μέσα στα επόμενα πέντε έως επτά χρόνια. Πλέον, όμως, εξετάζει το ενδεχόμενο να επισπεύσει την αποχώρησή του από την κατοικία, χωρίς να γνωρίζει ποια επιλογή θα έχει τις μικρότερες οικονομικές συνέπειες.

Τα τρία σενάρια που εξετάζουν

Στην ανάρτησή τους, οι ιδιοκτήτες περιέγραψαν τρεις πιθανές λύσεις για την επόμενη ημέρα.

Η πρώτη είναι να παραμείνουν στο σπίτι, ελπίζοντας ότι η μελλοντική αύξηση της αξίας του ακινήτου θα τους επιτρέψει να ανακτήσουν τα χρήματα που έχουν δαπανήσει και να αποφύγουν οικονομική ζημία.

Η δεύτερη επιλογή είναι να πουλήσουν το ακίνητο άμεσα, αποδεχόμενοι το ενδεχόμενο να χάσουν μέρος των χρημάτων τους. Το βασικό ερώτημα είναι κατά πόσο οι εργασίες που έχουν ήδη ολοκληρωθεί θα αποτυπωθούν στην τιμή πώλησης.

Η τρίτη λύση είναι να μετακομίσουν και να νοικιάσουν το σπίτι σε τρίτους. Σε αυτή την περίπτωση, υπολογίζουν ότι θα χρειαστεί να καλύπτουν από την τσέπη τους επιπλέον 2.000 έως 3.000 δολάρια τον μήνα, ενώ το στεγαστικό τους δάνειο έχει επιτόκιο 5,625%.

Καθεμία από τις τρεις επιλογές συνοδεύεται από διαφορετικούς κινδύνους, με το ζευγάρι να προσπαθεί να βρει μια λύση που θα περιορίσει τις απώλειες χωρίς να επιβαρύνει περαιτέρω τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Πόσα από τα 300.000 δολάρια μπορούν να ανακτηθούν;

Ένα από τα βασικά ερωτήματα που έθεσαν στο Reddit αφορά το ποσοστό των χρημάτων που θα μπορούσαν να ανακτήσουν σε περίπτωση πώλησης του σπιτιού.

Οι απαντήσεις που έλαβαν ανέφεραν οτι δεν έχουν όλες οι εργασίες ανακαίνισης την ίδια επίδραση στην εμπορική αξία ενός ακινήτου.

Σύμφωνα με έναν σχολιαστή, οι πιο εμφανείς αναβαθμίσεις ενδέχεται να αποφέρουν κατά την πώληση περίπου 50% έως 75% του ποσού που επενδύθηκε, ενώ ορισμένες εργασίες εξαιρετικής ποιότητας θα μπορούσαν, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, να ανακτήσουν ακόμη και το 100% του κόστους τους.

Αντίθετα, οι επισκευές που αφορούν κρυφά προβλήματα του ακινήτου δεν είναι βέβαιο ότι θα αυξήσουν ανάλογα την τιμή πώλησης. Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί η επισκευή ενός υπόγειου αποχετευτικού αγωγού, η οποία, παρότι μπορεί να είναι απολύτως απαραίτητη, ενδέχεται να μην αποφέρει άμεση οικονομική απόδοση.

Η συμβουλή να σταματήσουν τις περιττές δαπάνες

Πολλοί χρήστες που σχολίασαν την ανάρτηση πρότειναν στο ζευγάρι να αποφύγει οποιαδήποτε νέα δαπάνη δεν είναι απολύτως αναγκαία.

Η προτεραιότητα, σύμφωνα με τις συμβουλές που έλαβαν, θα πρέπει να είναι η ασφάλεια και η βασική λειτουργικότητα της κατοικίας, χωρίς διακοσμητικές παρεμβάσεις ή αναβαθμίσεις που απλώς θα έκαναν το σπίτι πιο όμορφο.

Άλλοι σχολιαστές εκτίμησαν ότι ίσως είναι ακόμη νωρίς για να αποφασίσουν αν η ζωή στα προάστια τούς ταιριάζει. Πρότειναν να εξερευνήσουν τις κοντινές περιοχές με πιο ζωντανά και προσβάσιμα κέντρα, να αναζητήσουν δραστηριότητες και να προσπαθήσουν να δημιουργήσουν μια καθημερινότητα που θα τους ευχαριστεί περισσότερο.

Παράλληλα, τους συνέστησαν να ζητήσουν από έναν μεσίτη εκτίμηση της τρέχουσας αξίας του ακινήτου, λαμβάνοντας υπόψη τις εργασίες που έχουν ήδη ολοκληρωθεί, καθώς και συγκριτικά στοιχεία από αντίστοιχες κατοικίες που έχουν πωληθεί στην περιοχή.

Πηγή: thecooldown

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