Ένα τετράγωνο αλουμινόχαρτο, τέσσερις λωρίδες ταινίας, δύο ημέρες. Ο τοίχος σας λέει από πού προέρχεται το νερό. Αυτό είναι το κόλπο.

Ένας σκούρος λεκές στη γωνία του υπνοδωματίου, μια μυρωδιά μούχλας πίσω από τη συρταριέρα, μπογιά που αρχίζει να φουσκώνει κοντά στο δάπεδο.

Κάθε φθινόπωρο επιστρέφει το ίδιο ερώτημα: είναι η υγρασία ή υπάρχει κάποια διαρροή; Πριν καλέσετε οποιονδήποτε επαγγελματία, οι ειδικοί συνιστούν μια απλή δοκιμή: το τεστ με το αλουμινόχαρτο στον τοίχο.

Σε τι χρησιμεύει το αλουμινόχαρτο

Οι υγροί τοίχοι έχουν συνύθως δύο αιτίες, οι οποίες απαιτούν εντελώς διαφορετικές λύσεις.

Η πρώτη είναι η συμπύκνωση υδρατμών: Ο θερμός, υγρός αέρας του εσωτερικού χώρου - από το μαγείρεμα, τα ντους, το στέγνωμα των ρούχων και την αναπνοή - έρχεται σε επαφή με έναν κρύο τοίχο και μετατρέπεται ξανά σε νερό. Είναι το πιο συνηθισμένο πρόβλημα το φθινόπωρο και τον χειμώνα, όταν τα παράθυρα μένουν κλειστά και οι εξωτερικοί τοίχοι παγώνουν.

Η δεύτερη είναι το νερό που εισχωρεί μέσα από τον ίδιο τον τοίχο: μια διαρροή στις υδραυλικές εγκαταστάσεις, μια υδρορροή που ξεχειλίζει στον εξωτερικό τοίχο, κακή αποστράγγιση ή μια ρωγμή που επιτρέπει στη βροχή να μπει μέσα. Αυτό το πρόβλημα δεν λύνεται με έναν αφυγραντήρα.

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Το τεστ με το αλουμινόχαρτο σας δείχνει με ποιο από τα δύο έχετε να κάνετε. Επειδή το αλουμινόχαρτο είναι αδιάβροχο, λειτουργεί ως φράγμα: η υγρασία που προέρχεται από το δωμάτιο συγκεντρώνεται στη μία πλευρά, ενώ η υγρασία που προέρχεται από τον τοίχο συγκεντρώνεται στην άλλη. Η μέθοδος αυτή έχει περιγραφεί στην οικοδομική έρευνα ως μια απλή πρώτη διάγνωση και έχει διαδοθεί ευρέως από αρχιτέκτονες, όπως ανέφερε το ECOticias.

Πώς και πότε να το κάνετε

Η καλύτερη στιγμή είναι τώρα, στην αρχή της περιόδου θέρμανσης, και ιδανικά μετά από μερικές ημέρες φυσιολογικής χρήσης του δωματίου:

Στεγνώστε το σημείο με μια πετσέτα. Μην το βρέξετε.

Κολήστε ένα τετράγωνο αλουμινόχαρτο, διαστάσεων περίπου 30x30 εκατοστών, πάνω από την υγρή περιοχή.

Σφραγίστε και τις τέσσερις πλευρές με κολλητική ταινία, ώστε να μην μπορεί να περάσει αέρας από κάτω.

Περιμένετε 24 έως 48 ώρες χωρίς να το αγγίξετε. Στη συνέχεια, αφαιρέστε το προσεκτικά και κοιτάξτε και τις δύο πλευρές.

Πώς να διαβάσετε το αποτέλεσμα

Σταγόνες στην πλευρά του δωματίου: Πρόκειται για συμπύκνωση. Ο αέρας στο δωμάτιο είναι πολύ υγρός για τη θερμοκρασία του τοίχου.

Υγρασία στην πλευρά του τοίχου: Το νερό περνάει μέσα από τον τοίχο. Σκεφτείτε τη διαρροή, τη διείσδυση νερού ή την ανιούσα υγρασία.

Υγρές και οι δύο πλευρές: Ενδέχεται να έχετε και τα δύο προβλήματα ταυτόχρονα.

Στεγνές και οι δύο πλευρές, αλλά ο λεκές επιστρέφει: Επαναλάβετε το τεστ μετά από μια περίοδο βροχοπτώσεων ή μετά από μια εβδομάδα με πολύ μαγείρεμα και ντους.

Τι να κάνετε στη συνέχεια

Αν πρόκειται για συμπύκνωση: Η λύση είναι ο εξαερισμός. Ο Οργανισμός Προστασίας του Περιβάλλοντος (EPA) συνιστά τη διατήρηση της εσωτερικής υγρασίας κάτω από το 60%, ιδανικά μεταξύ 30% και 50%. Λειτουργήστε τους ανεμιστήρες του μπάνιου και της κουζίνας για περισσότερη ώρα, αερίζετε τα δωμάτια για λίγο, κρατήστε τα έπιπλα λίγα εκατοστά μακριά από τους κρύους εξωτερικούς τοίχους και χρησιμοποιήστε αφυγραντήρα στα πιο απαιτητικά δωμάτια. Οι μικρές συνήθειες μετρούν επίσης, όπως το πώς διαχειρίζεστε το παράθυρο του υπνοδωματίου τη νύχτα.

Αν ο ίδιος ο τοίχος είναι υγρός: Αντιμετωπίστε το ως διαρροή. Ελέγξτε τα υδραυλικά, τις υδρορροές και το έδαφος κατά μήκος των θεμελίων, όπου ακόμα και τα διακοσμητικά χαλίκια μπορούν να προκαλέσουν πρόβλημα (π.χ. τα λευκά βότσαλα γύρω από τα θεμέλια μπορούν να παγιδεύσουν την υγρασία στους τοίχους). Αν ο λεκές απλώνεται, η μπογιά φουσκώνει ή η μυρωδιά μούχλας επιμένει, καλέστε έναν ειδικό στην υγρασία. Το τεστ είναι μια ένδειξη, όχι μια τελική διάγνωση.