Η παρουσιάστρια αναφέρθηκε στα σχόλια που δέχθηκε για την εγκυμοσύνη και την ηλικία της.

Με αφορμή την ανάρτηση της Μαρίας Μπακοδήμου για τον ηλικιακό ρατσισμό και τα σχόλια που δέχονται οι γυναίκες αναφορικά με την ηλικίας τους, η Κατερίνα Καινούργιου προχώρησε σε μία προσωπική εξομολόγηση.

Πιο συγκεκριμένα, η Μαρία Μπακοδήμου, μέσω ανάρτησής της, στάθηκε στα αρνητικά σχόλια που δέχεται για την ηλικία της.

Η Κατερίνα Καινούργιου, σχολιάζοντας το σχετικό απόσπασμα, εξέφρασε την προσωπική της άποψη, σημειώνοντας αρχικά: «Εξαιρετική. Πολύ ωραία τα είπε... Και εδώ εμένα με γράφουνε γριά που είμαι λίγο μικρότερη από την Μπακοδήμου. Δεν δίνουμε σημασία σε αυτά…».

Η εξομολόγηση της Κατερίνας Καινούργιου

Στη συνέχεια, οι συνεργάτες της τοποθετήθηκαν επί του θέματος, ενώ παίρνοντας και πάλι τον λόγο, αναφέρθηκε στα σχόλια που δέχεται λόγο της εγκυμοσύνης και της γέννας στην ηλικία των 41 ετών: «Εγώ έχω μια πολύ συγκεκριμένη λογική, γι’ αυτό και λέω την ηλικία μου. Σέβομαι όμως τις γυναίκες που δεν θέλουν να πουν δημόσια την ηλικία τους. Να το ξεκαθαρίσω και αυτό. Εγώ θεωρώ ότι όσο πιο πολύ μεγαλώνει μια γυναίκα, τόσο πιο έμπειρη είναι, τόσο πιο κατασταλαγμένη είναι… Εμένα μ' αρέσουν και οι γυναίκες που είναι την ηλικία τους. Αυτή είναι η δική μου άποψη, οπότε όσο πιο πολύ μεγαλώνω, τόσο πιο πολύ αγαπάω και τον εαυτό μου...».

Και σε άλλο σημείο πρόσθεσε: «Δηλαδή εγώ άκουσα πάρα πολλά που έγινα μητέρα στα 41 μου. Κρίνει κάποιος μέχρι και αυτό, ότι έγινες πολύ μεγάλη μάνα. Που οκ, βιολογικά καλό είναι πολλές φορές ίσως να προσπαθούμε νωρίτερα, αλλά μπορεί να συμβεί και σε μεγαλύτερες ηλικίες. Όχι, να το κατακρίνεις… Τι συζητάμε αυτή τη στιγμή;».

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