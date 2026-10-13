Καθώς αυξάνεται ο χρόνος που περνά κανείς μπροστά σε οθόνες, ιδιαίτερα στο πλαίσιο μιας καθιστικής εργασίας, η ενσωμάτωση τακτικών διαλειμμάτων κίνησης στην καθημερινότητα είναι πολύ σημαντική.

Έρευνα του Πανεπιστημίου Swinburne δείχνει ότι η παρατεταμένη καθιστική στάση συνδέεται με μειωμένη μυϊκή δραστηριότητα, η οποία ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά την υγεία.

Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό npj Exercise Medicine and Health, με επικεφαλής τον Δρ. Christian Brakenridge, ειδικό στη μελέτη συμπεριφορών που σχετίζονται με το 24ωρο, όπως η καθιστική ζωή, η ορθοστασία και ο ύπνος.

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν ειδικά σορτς με αισθητήρες ηλεκτρομυογραφίας (EMG), οι οποίοι καταγράφουν την ηλεκτρική δραστηριότητα των μυών. Με τον τρόπο αυτό, παρακολούθησαν τη μυϊκή δραστηριότητα των συμμετεχόντων στην καθημερινότητά τους, καταγράφοντας περισσότερες από 7.000 περιόδους καθιστικής στάσης.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι μετά από 25 λεπτά παρατεταμένη καθιστικής στάσης παρατηρείται μείωση της μυϊκής δραστηριότητας. Η εξέλιξη αυτή ενδέχεται να σχετίζεται με μειωμένη αιματική ροή και χαμηλότερη πρόσληψη γλυκόζης από το αίμα, παράγοντες που μπορούν να συμβάλουν στον αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων και διαβήτη τύπου 2.

Η σημασία των μικρών διαλειμμάτων

Τα θετικά νέα είναι ότι ο τρόπος με τον οποίο κάθεται κανείς μπορεί να επηρεάσει ευνοϊκά την υγεία του.

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Ορισμένες μορφές πιο «ενεργητικής» καθιστικής δραστηριότητας, όπως η οδήγηση, η συζήτηση με φίλους ή η εργασία σε γραφείο, ενδέχεται να περιλαμβάνουν μικρές μυϊκές κινήσεις και, ως εκ τούτου, να είναι λιγότερο επιβαρυντικές για την υγεία σε σύγκριση με την παρατεταμένη ακινησία, όπως κατά την παρακολούθηση μιας ταινίας για δύο ώρες.

Ακόμη και οι μικρές κινήσεις έχουν συσχετιστεί με ευνοϊκότερους δείκτες υγείας, όπως χαμηλότερο δείκτη μάζας σώματος, μικρότερη περίμετρο μέσης και μειωμένο καρδιαγγειακό κίνδυνο.

Σύμφωνα με τον Δρ. Christian Brakenridge, σε ένα άτομο που κάθεται συνολικά 10 ώρες ημερησίως, η διακοπή της καθιστικής στάσης κάθε 25 λεπτά θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση της μυϊκής δραστηριότητας κατά περίπου 1,5 ώρα συνολικά.

«Καθώς αυξάνεται ο χρόνος που περνά κανείς μπροστά σε οθόνες, ιδιαίτερα στο πλαίσιο μιας καθιστικής εργασίας, η ενσωμάτωση τακτικών διαλειμμάτων κίνησης στην καθημερινότητα είναι πιο σημαντική από ποτέ. Ακόμη και μικρές αλλαγές, όπως η χρήση ενός μικρού ποτηριού για το νερό, ώστε να απαιτείται συχνότερη αναπλήρωσή του, μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στην αλλαγή των καθημερινών συνηθειών», τονίζει.

Με πληροφορίες από medicalxpress.com