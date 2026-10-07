Οριστικό είναι το τέλος των «Ράδιο Αρβύλα» από τον ΑΝΤ1.

Η ομάδα των «Ράδιο Αρβύλα» ολοκλήρωσε την συνεργασία της με τον τηλεοπτικό σταθμό του ΑΝΤ1, όπως έγινε γνωστό το πρωί της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες το προηγούμενο διάστημα είχαν πραγματοποιηθεί συζητήσεις και επαφές ανάμεσα στον Αντώνη Κανάκη και τη διοίκηση του ΑΝΤ1, με αντικείμενο το ενδεχόμενο να συνεχιστεί η συνεργασία.

Οι συζητήσεις, ωστόσο, δεν κατέληξαν σε συμφωνία.

Η επίσημη ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για τους «Ράδιο Αρβύλα»

Ο ΑΝΤ1 και η ομάδα των «Ράδιο Αρβύλα» ολοκληρώνουν τη συνεργασία τους, έπειτα από μια πολυετή κοινή πορεία που στηρίχθηκε στη δημιουργικότητα και τον αμοιβαίο σεβασμό. Ο ΑΝΤ1 ευχαριστεί τον Αντώνη Κανάκη και τους συνεργάτες του για τη μέχρι σήμερα παρουσία τους και τους εύχεται κάθε επιτυχία στα επόμενα επαγγελματικά τους βήματα.

Η ανακοίνωση της ομάδας του «Ράδιο Αρβύλα»

«Μετά τη λήξη της στα τέλη Ιουνίου, γνωστοποιούμε σήμερα την τελική μας απόφαση, να μην ανανεώσουμε τη συνεργασία μας με τον Αντέννα.

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Αποχωρούμε από μια συνεργασία που μετρά σχεδόν τριάντα χρόνια, αποκλειστικά και μόνο για λόγους αρχής.

Από την πλευρά μας ευχαριστούμε θερμά τον Αντέννα και τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργαστήκαμε στενά όλα αυτά τα χρόνια και τους ευχόμαστε ολόψυχα ό,τι καλύτερο για το μέλλον.

Ευχαριστούμε πολύ,

Η ομάδα του Ράδιο Αρβύλα».