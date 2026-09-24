Την ώρα που το Online dating αποκτά όλο και περισσότερο έδαφος στην καθημερινότητα των ανθρώπων, οι έρευνες εστιάζουν στο κατά πόσο τα ζευγάρια που γνωρίζονται μέσω διαδικτύου αποκτούν ισχυρούς δεσμούς και αναπτύσσουν την αγάπη.

Τα τελευταία χρόνια το διαδίκτυο έχει ενσωματωθεί πλήρως στις ζωές και την καθημερινότητα των ανθρώπων, διαμορφώνοντας τον τρόπο επικοινωνίας, της σύνδεσης και τον τρόπο εργασίας. Παράλληλα, παρατηρείται ότι όλο ένα και περισσότερα ζευγάρια, έχουν ξεκινήσει την σχέση τους μέσω του ίντερνετ και του Online dating.

Από αυτό ωστόσο, προκύπτει και το ερώτημα του κατά πόσο μία σχέση δύο ανθρώπων μπορεί να αρχίσει, να εξελιχθεί και να ανθίσει με την πάροδο του χρόνου, όταν η γνωριμία τους πραγματοποιείται μέσω μίας οθόνης κινητού και όχι αυτοπροσώπως.

Οι γνωριμίες μέσω του διαδικτύου έχουν γίνει πλέον ένας συνηθισμένος τρόπος αναζήτησης συντρόφου, ωστόσο έρευνα του 2025, διαπίστωσε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις παρατηρούνται χαμηλότερα επίπεδα αγάπης και συναισθηματικής σύνδεσης.

Πώς το Online dating επηρεάζει την αγάπη και την σύνδεση των ζευγαριών

Για να φτάσει σε ένα συμπέρασμα η ερευνήτρια Marta Kowal, μελέτησε τα δεδομένα που προέρχονται από 50 χώρες για να συγκρίνει την επιτυχία των σχέσεων που δημιουργούνται μέσω διαδικτύου σε σχέση με αυτές που εξελίσσονται αυτοπροσώπως.

Οι διαφορές που εντόπισε σχετίζονται με την οικειότητα, το πάθος και τη δέσμευση, ακόμη και όταν υπολογίζονται παράγοντες όπως: το φύλο, η ηλικία, η εκπαίδευση, η κοινωνική και οικονομική κατάσταση και η διάρκεια του δεσμού.

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Γιατί όμως παρατηρούνται σημαντικές διαφορές;

Η Marta Kowal, κατέληξε ότι οι λιγότερο κοινές εμπειρίες, η κουλτούρα, οι αξίες και η πληθώρα των επιλογών για την εύρεση συντρόφου επηρεάζουν σημαντικά τα αποτελέσματα και την ποιότητα της δέσμευσης.

Ένας πιθανός λόγος είναι ότι τα ζευγάρια που γνωρίζονται online εμφανίζουν συχνά λιγότερες ομοιότητες στην εκπαίδευση, το θρησκευτικό υπόβαθρο, ακόμη και την εθνικότητα. Αντίθετα, τα άτομα που γνωρίζονται αυτοπροσώπως είναι πιθανότερο να έχουν περισσότερα κοινά χαρακτηριστικά, στοιχεία που πιθανά διευκολύνουν τη δημιουργία μιας κοινής ζωής.

Παράλληλα, μέσω του Online dating, ο χρήστης που αναζητά την αγάπη έχει την ευκαιρία να διαλέξει τον ιδανικό σύντροφο ανάμεσα σε χιλιάδες άλλους χρήστες. Η μεγάλη ποικιλία πιθανών συντρόφων μπορεί να οδηγήσει σε γρήγορες αποφάσεις, οι οποίες βασίζονται κατά κύριο λόγο στα εξωτερικά χαρακτηριστικά και όχι στην προσωπικότητα και τα κοινά ενδιαφέροντα.

Η πληθώρα πιθανών συντρόφων είναι πιθανό να επηρεάσει ακόμη και μία σχέση που έχει ήδη ξεκινήσει, καθώς η συνεχής επίγνωση ότι υπάρχουν άμεσα πολλές διαθέσιμες εναλλακτικές ενισχύει τις συγκρούσεις και δυσκολεύει τη δέσμευση.

Οι ερευνητές σημειώνουν, ωστόσο, ότι τα σημερινά ευρήματα διαφέρουν από παλαιότερες μελέτες, οι οποίες είχαν συνδέσει τις online γνωριμίες με υψηλότερη συζυγική ικανοποίηση.

Πηγή: psychologytoday