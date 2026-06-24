Στιγμιότυπα από το σημερινό επεισόδιο της σειράς «Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι».

«Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι» - 77ο Επεισόδιο.

Η Μελισσάνθη έρχεται αντιμέτωπη με μια τραγική απώλεια, η Ιουλία κηδεύει τον Φωκά, η Ασπασία ζητά από τον Σταύρο να χωρίσουν, η Πολυξένη νιώθει ανασφάλεια για τη σχέση της με τον Θαλή και η Μαγδαληνή βλέπει τον πεθερό της να συλλαμβάνεται.

Η Πολυξένη καταρρέει συναισθηματικά μετά από μια δύσκολη βραδιά και, ενώ προσπαθεί να κρατήσει τον έλεγχο, η σχέση της με τον Θαλή αποκαλύπτει ξεκάθαρα πόσο άνιση και επισφαλής είναι.

Η Ασπασία έρχεται σε σφοδρή σύγκρουση με τον Σταύρο για τη στάση τους απέναντι στη Στέλλα, με τις ενοχές, τον φόβο και την εξάντληση να τη φέρνουν στα όριά της.

Η Ιουλία αποχαιρετά τον Φωκά στην κηδεία του και προσπαθεί να σταθεί δυνατή για τις κόρες της, την ώρα που η επαφή της με τον Πετράκο αφήνει ανοιχτά ερωτήματα γύρω από την υπόθεση.

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{https://www.youtube.com/watch?v=jRK4Ix9dSms}

Η Μαγδαληνή δέχεται μια απρόσμενη πρόταση από την Τερέζα που την φέρνει ξανά κοντά σε έναν κόσμο που είχε αφήσει πίσω, χωρίς να γνωρίζει τις πραγματικές προθέσεις της.

Η Μελισσάνθη βρίσκεται σε εξαιρετικά δύσκολη θέση, καθώς η παρουσία του Άγγελου και όσα της αποκαλύπτει την φέρνουν αντιμέτωπη με μια αλήθεια που δεν μπορεί πια να αγνοήσει, την ώρα που ο Απόστολος δείχνει αποφασισμένος να μην ακούσει.

O Άγγελος αποκαλύπτει τα πάντα στον Απόστολο:

{https://www.youtube.com/watch?v=9QWjXyJz8nw}

Η Ασπασία ζητάει από τον Σταύρο να χωρίσουν:

{https://www.youtube.com/watch?v=aOgZgfVFbOM}

Ο Ιάκωβος συλλαμβάνεται:

{https://www.youtube.com/watch?v=oczto9HlHno}