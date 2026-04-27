«Αξίζει η ιστορία Βούλας - Ορέστη να έχει happy end!», είπε η ηθοποιός για τις εξελίξεις του «Πόρτο Λεόνε».

Η Σμαράγδα Αδαμοπούλου, η Βούλα της σειράς «Πόρτο Λεόνε: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» που προβάλλεται απόψε στις 23:30 στον Alpha, με νέο επεισόδιο, μίλησε στην κάμερα του «Καλύτερα δε γίνεται» και στον Σπύρο Ραφαήλ - Κεραμίδα.

Η Βούλα είναι φοιτήτρια, εργάζεται στο καμπαρέ Πόρτο Λεόνε, αλλά η καρδιά της παραμένει αλώβητη από την βρομιά. «Η Βούλα είναι ένα κορίτσι που έχει καταφέρει να μην λερωθεί από τον κόσμο της νύχτας. Πατάει στα πόδια της και ξέρει πολύ καλά που πηγαίνει και τι θέλει να κάνει» λέει η Σμαράγδα Αδαμοπούλου.

Ο έρωτας της με τον Ορέστη θα περάσει από πολλά εμπόδια. «Της αξίζει το love story της με τον Ορέστη να έχει happy end. Το θέλω πολύ. Επειδή είμαι πολύ ρομαντική θα πω ότι ο έρωτας πάντοτε νικάει. Είναι ωραίο πράγμα ο έρωτας στη ζωή» υπογραμμίζει. Και προσθέτει ότι πολλοί τηλεθεατές της «στέλνουν μηνύματα και τη ρωτούν εάν θα είναι, στο τέλος, μαζί η Βούλα με τον Ορέστη».

