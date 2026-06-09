Στιγμιότυπα από το σημερινό επεισόδιο της σειράς «Μπαμπά, σ’ αγαπώ».

Στο νέο επεισόδιο του «Μπαμπά, σ’ αγαπώ» απόψε στις 21:00 στον Alpha, ο Ηρακλής ομολογεί στη Τζένη ότι φιλήθηκε με τη Μαίρη, ο Νίκος προσπαθεί να βρει μια λύση με τη Στέλλα και τα κορίτσια στο σπίτι και ο Δημήτρης παίρνει μια απόφαση που θα καθορίσει την καριέρα του.

Επεισόδιο 49: «Κάτι λιγότερο απ’ το τέλειο»

Ο Δημήτρης θα πρέπει να δώσει μια απάντηση στην πρόταση της Αμάντας και αν η απάντηση του είναι αρνητική, κινδυνεύει και η δουλειά του αλλά και η ζωή που μπορεί να προσφέρει στον Βίκτωρα.

Στην αντίπερα όχθη (κι όχι του Σηκουάνα), η Βιργινία ετοιμάζει βαλίτσες για το πολυαναμενόμενο ταξίδι της στο Παρίσι, από τις οποίες δεν λείπουν οι δεύτερες σκέψεις. Αυτό δεν την εμποδίζει όμως, να αφήσει τα παιδιά της στην Στέλλα, για εκδίκηση.

Παράλληλα ο Νίκος πνίγει τον πόνο του σε ένα εικοσάχρονο ουίσκι του Δημήτρη, παρέα με τον Κώστα, αφήνοντας τη Στέλλα στην τύχη της και στη φροντίδα όχι μόνο των παιδιών του Νίκου αλλά και της Τζένης που φτάνει στο σπίτι της ξαδέρφης της με καρδιά ραγισμένη από τον Ηρακλή. Παράλληλα, η Ελένη ζει τις πιο γλυκές στιγμές με τα παιδιά, ανακαλύπτοντας ότι η τελειότητα δεν είναι απαραίτητη για να νιώσει κανείς ευτυχισμένος.

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{https://www.youtube.com/watch?v=xTvq2tCqax0}

Φιλία, υποστήριξη και μικρές καθημερινές πράξεις αγάπης αποδεικνύουν ότι τα πιο πολύτιμα συναισθήματα έρχονται εκεί που δεν τα περιμένεις.

Θα μπορέσει ο Δημήτρης να εξασφαλίσει τη δουλειά του, χωρίς να δυναμιτίσει την καινούρια αρχή που προσπαθεί να κάνει την Ελένη;

{https://www.youtube.com/watch?v=1iAVqgTYOkA}

Πώς θα εξελιχθεί η απρόσμενη συγκατοίκηση της Στέλλας με τη Σοφία; Και ποιος θα της προσφέρει ένα χέρι βοηθείας;

{https://www.youtube.com/watch?v=7tTb7IYOZp8}

Θα καταφέρουν οι μπαμπάδες με τη βοήθεια της Στέλλας, να πείσουν τη Τζένη να δώσει μια δεύτερη ευκαιρία στον Ηρακλή;

Μπορούν η αγάπη, η φιλία και οι μικρές πράξεις γενναιοδωρίας να φέρουν την ευτυχία;

{https://www.youtube.com/watch?v=pq4AAG-lryk}

Οι απαντήσεις σ’ αυτά και άλλα πολλά απόψε στο νέο επεισόδιο του «Μπαμπά σ’ αγαπώ!».