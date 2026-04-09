Η Κωνσταντίνα από την ομάδα των «Επαρχιωτών» αποχώρησε οικειοθελώς από το Survivor.

Μέχρι στιγμής το Survivor 2026, έχει αποδείξει ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο και όλα μπορούν να ανατραπούν ανά πάσα στιγμή.

Έτσι, το βράδυ της μεγάλης Τετάρτης 8 Απριλίου, η Κωνσταντίνα, από την ομάδα των «Επαρχιωτών», πήρε τη μεγάλη απόφαση να αποχωρήσει οικειοθελώς καθώς ένας τραυματισμός στο πόδι δεν την άφησε να δώσει τον καλύτερό της εαυτό στα αγωνίσματα.

Νωρίτερα, ο Γιώργος Λιανός, είχε ανακοινώσει στους παίκτες ότι ο Νίκος και η Μαντίσα – που ήταν υποψήφιοι προς αποχώρηση – σώθηκαν από την θετική ψήφο του κοινού.

Παρ’ όλα αυτά, η Μαντίσα, φάνηκε ιδιαίτερα ταραγμένη με την ανακοίνωση της Κωνσταντίνα.

Συγκεκριμένα, όταν ο παρουσιαστής έδωσε το λόγο στην Κωνσταντίνα, εκείνη ανέφερε: «Δεν θα μπορέσω να περάσω σε μονομαχία. Δυστυχώς, ο τραυματισμός μου στο πόδι δεν θα μου επιτρέψει να συνεχίσω στο παιχνίδι. Χρειάζομαι τουλάχιστον δύο εβδομάδες αποθεραπεία. Ούτε εμένα μου άρεσε που καθόμουν στον πάγκο και δεν έπαιζα. Δυστυχώς, λόγω του ποδιού μου δεν μπορώ να συνεχίσω στο παιχνίδι».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Υπενθυμίζεται, ότι ο συγκεκριμένος τραυματισμός, την κράτησε εκτός στίβου μάχης όλη την εβδομάδα.

Έτσι, την ώρα που η Κωνσταντίνα αποχαιρετούσε τους συμπαίκτες της, η Μαντίσα στάθηκε δακρυσμένη, χωρίς να ανταποκρίνεται στον ερεθίσματα του περιβάλλοντα χώρου.