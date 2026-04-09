Όσα θα δούμε στα νέα επεισόδια της σειράς «Grand Hotel».
Η Αλίκη αποφασίζει να πει την αλήθεια στον Πέτρο για την εγκυμοσύνη της, την ίδια ώρα που η Μαρίνα τον φέρνει σε δύσκολη θέση με το ενδιαφέρον που του δείχνει.
Η Κυβέλη αγχωμένη μαζεύει τα πράγματά της και περιμένει τον Ρήγα για να φύγουν, όταν κάνει ξαφνικά την εμφάνισή του ο Χατζημήτρος.
Ο Ρήγας επιστρέφει ανυποψίαστος και αντικρύζει την Κυβέλη τρομοκρατημένη υπό την απειλή του όπλου του Χατζημήτρου…
Ο Ρήγας καταφέρνει και ξεφεύγει από τον Χατζημήτρο χωρίς την Κυβέλη. Εκείνη εξαναγκάζεται να επιστρέψει στο Grand Hotel και να βρει τρόπο να το περάσει στα χέρια του Χατζημήτρου…
Ο Πέτρος εξοργίζεται μαθαίνοντας ότι η Σοφία αποφυλακίστηκε… Η Κυβέλη, διαλυμένη ψυχολογικά, επιστρέφει στο ξενοδοχείο και αποκαλύπτει στα τρία της
παιδιά ότι κινδυνεύουν να χάσουν το ξενοδοχείο…
Η Αλίκη χάνει τη γη κάτω από τα πόδια της, όταν βλέπει ξαφνικά τον Πέτρο να μπαίνει στο ξενοδοχείο μαζί με την Μαρίνα…