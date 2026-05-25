Ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης, ο Γρηγόρης Θεοδωράκης, ο Στέλιος Αποστόλου, η Ελένη Σταυρακάκη, η Μαριζέτα Αντωνοπούλου, η Τζένη Διαμαντοπούλου και ο Δημήτρης Χαλαζωνίτης, με συντονιστή τον Γιώργο Βασιλειάδη, αποτέλεσαν τα πρόσωπα που «έτρεξαν» την όλη διαδικασία.

Με έναν εναλλακτικό τύπο οργάνωσης του κόμματος του, ο οποίος θα είναι διαφορετικός από εκείνον πάνω στον οποίο δομήθηκαν τα παραδοσιακά κόμματα της Δυτικής Ευρώπης τον τελευταίο αιώνα, θα επιχειρήσει να «στήσει» ο Αλέξης Τσίπρας.

Το «πείραμα» του πρώην πρωθυπουργού δεν μοιάζει εύκολο, όμως στην Αμαλίας ευελπιστούν ότι μπορούν να τους χρησιμεύσουν στο έπακρο τα «όπλα» που τους προσφέρει η τεχνολογία και έτσι να δημιουργήσουν ένα πιο «ευέλικτο» και «σύγχρονο» κόμμα, που θα μπορεί να «τρέξει» πιο εύκολα στις σημερινές συνθήκες.

Κόμμα από τα «σπλάχνα» της «Ιθάκης»

Από την πρώτη στιγμή που η «Ιθάκη» ξεκίνησε το «ταξίδι» της ανά την Ελλάδα, οι συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα ακολουθούσαν ένα μοτίβο. Μετέβαιναν στην –εκάστοτε- πόλη όπου θα πραγματοποιούνταν η παρουσίαση του βιβλίου και προχωρούσαν σε σειρά επαφών με φορείς, πρόσωπα και συλλογικότητες.

Στη συνέχεια, συνήθως την παραμονή και την ίδια ημέρα της εκδήλωσης, ο πρώην πρωθυπουργός πραγματοποιούσε και εκείνος συναντήσεις. Άλλες στο «φως» της δημοσιότητας και άλλες μακριά από αυτό. Δεν χρειάζονταν να είναι κάποιος/α βαθύς γνώστης της πολιτικής για να αντιληφθεί ότι οι επαφές αυτές είχαν ως στόχο το αύριο. Και για την ακρίβεια, να ετοιμαστεί το έδαφος για το κόμμα που βρίσκονταν ήδη στα «σκαριά».

Κάπως έτσι, παράλληλα με τις παρουσιάσεις της «Ιθάκης», οι συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα, όπως και δεκάδες εθελοντές στις πόλεις όπου οι παρουσιάσεις λάμβαναν χώρα, εργάζονταν «αθόρυβα» για να σχηματιστούν οι πρώτοι πυρήνες. Να θεμελιωθεί η προσπάθεια σε ένα πρώτο και αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό, που αποτελεί την απαραίτητη προϋπόθεση για το εύρος και το βάθος της, λένε πρόσωπα που έχουν γνώση των όσων προηγήθηκαν.

Και γύρω από αυτά τα πρόσωπα που έκαναν τη δύσκολη δουλειά, ξεκίνησαν να οργανώνονται ομάδες σε «ομόκεντρους κύκλους» -όπως τις ονομάζουν- σε όλη τη χώρα. Δηλαδή ομάδες και κύκλοι που δεν έχουν μόνο τοπική αναφορά, αλλά και θεματική. Έτσι ώστε η οργάνωση του κόμματος να θεμελιώνεται σε μεγάλα κοινωνικά προβλήματα, όπως η Παιδεία, η Υγεία, η Οικονομία, το Περιβάλλον, η Ενέργεια κλπ.

Νέα οργανωτική δομή

Και αφού έγινε το πρώτο στάδιο της δουλειάς, ακολούθησε το δεύτερο. Μετρώντας, πλέον, αντίστροφα για την επίσημη πρεμιέρα του νέου φορέα, έχει αρχίσει η πρωτοβουλία να περνάει από τη φάση της θεμελίωσης, στη φάση της ολοκλήρωσης. Από τις εκατοντάδες εθελοντών και τις αρχικές επεξεργασίες, στα εκατοντάδες χιλιάδες μέλη που ευελπιστούν να εγγράψουν -από την Τρίτη κιόλας-, στον συντονισμό και τη δράση τους.

Όπως έγραψε από την περασμένη εβδομάδα το Dnews.gr, ο Αλέξης Τσίπρας θέλει να δημιουργήσει ένα πιο «ευέλικτο» και «σύγχρονο» κόμμα – έτσι, όπως, τουλάχιστον το έχει στο μυαλό του, στις παρούσες συνθήκες. «Να μπορεί ο νέος φορέας, άμεσα και αποτελεσματικά να ανταποκρίνεται σε συγκεκριμένες κοινωνικές ανάγκες με συγκεκριμένους και μετρήσιμους τρόπους», λένε συνεργάτες του.

Ο συντονισμός και η αλληλεπίδραση ομάδων και κύκλων θα γίνεται με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχουν το διαδίκτυο και όλα τα σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία. Κι αυτό δεν απορρέει μόνο από τα απροσπέλαστα οικονομικά προβλήματα που απαιτεί η συντήρηση πολυάνθρωπων μηχανισμών, αλλά και από μια νέα αντίληψη για το τι είναι ένα προοδευτικό κόμμα της εποχής μας. Αντίληψη που θέλουν να μετατρέψουν σε πράξη ο Αλέξης Τσίπρας και οι συνεργάτες του.

Διαδικτυακές συνεδριάσεις, online διαβουλεύσεις, ψηφοφορίες και κομματικά δημοψηφίσματα, θα διασφαλίζουν έτσι το δημοκρατικό χαρακτήρα του νέου φορέα και τη συμμετοχή των μελών στη διαμόρφωση της πολιτικής του. Ενώ ταυτόχρονα θα διευκολύνεται ο συντονισμός δράσης και οι συντονισμένες πρωτοβουλίες.

Η διαδικτυακή πλατφόρμα, που χτίστηκε από ειδικούς και προσαρμόστηκε από εθελοντές στις ανάγκης του υβριδικού κόμματος θα αποτελέσει το βασικό εργαλείο αυτής της προσπάθειας. Σ’ αυτή θα γίνεται η εγγραφή των νέων μελών, η αλληλεπίδραση μεταξύ τους και μεταξύ διαφόρων ομάδων, ο συντονισμός των θεματικών κύκλων, όπως και η άμεση και αμφίπλευρη επαφή ηγεσίας και «βάσης». Ενώ στην πλήρη ανάπτυξη της πλατφόρμας θα υπάρχει πανελλαδική πρόσβαση στη δράση και τις επεξεργασίες των θεματικών ομάδων.