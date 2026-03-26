Ο Βασίλης Μαυρογεωργίου στον καναπέ του «Στούντιο 4».

Καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ βρέθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 26 Μαρτίου, ο Βασίλης Μαυρογεωργίου, όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης ο ηθοποιός αναφέρθηκε στην πορεία του στην υποκριτική, στο θέατρο και την τηλεόραση, ενώ μεταξύ άλλων, αποκάλυψε πώς πήρε το ρόλο στη σειρά του Λάμπρου Φισφή, «Έχω Παιδιά».

Μιλώντας για τα πρώτα του βήματα στην υποκριτική ανέφερε αρχικά: «Όταν τελείωσα τη σχολή το 2002, υπήρχε ένα υπέροχο θεατρικό τοπίο, αλλά κάπως ήταν δύσκολη η συνθήκη για τους νέους ηθοποιούς. Ήμουν ένας άνθρωπος που μεταπηδούσε από το ένα στο άλλο».

Όπως μάλιστα αποκάλυψε, αφού αποφοίτησε από τη σχολή, δεν ήθελε να εμπλακεί με την τηλεόραση και να συμμετάσχει σε σήριαλ: «Υπήρχαν κάποια στεγανά νομίζω για πολύ καιρό για την τηλεόραση, ότι θα κάνω πράγματα που είναι ευτελή. Εντάξει, μεγαλώνοντας κατάλαβα ότι όλα αυτά είναι πράγματα που δεν ευσταθούν. Δηλαδή είναι πολύ σοβαρή δουλειά και υπάρχουν πολύ ωραίες δουλειές, και είναι και σκληρή δουλειά. Η τηλεόραση θέλει τρομερή ετοιμότητα».

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, ο ηθοποιός, αποκάλυψε πώς του έγινε η πρόταση να συμμετάσχει στη σειρά του Λάμπρου Φισφή, «Έχω Παιδιά».

Τόνισε, ότι η πρόταση του ήρθε ύστερα από ένα όνειρο που είχε δει η βοηθός της σειράς, η Εύα Βασιλοπούλου: «Δεν γνωριζόμουν με το Φισφή.. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια ιστορία γι’ αυτό. Γιατί ψάχνανε να δούνε πολλούς καλούς ηθοποιούς. Είχανε βρει και την Ευγενία πιο νωρίς. Και κάποια στιγμή η Εύα, που ήταν βοηθός στο «Έχω παιδιά» πέρυσι, η Βασιλοπούλου, με είδε στον ύπνο της! Είχε έρθει και είχε δει μια παράσταση που είχαμε κάνει, τον «Μπιλ και Λου», που είχε σκηνοθετήσει ο Δημήτρης Μπογδάνος, και την παίζαμε με πολλή χαρά, μια τρομερή κωμωδία…».

Και συνέχισε: «Και την είχε δει και ξαφνικά λέει «Σε είδα στον ύπνο μου!» Και την άλλη μέρα λέει «Να καλέσουμε τον Βασίλη Μαυρογεωργίου». Τέλος πάντων, και με πήρανε και πήγα, και μετά το ‘χα να το λέω, ότι «Ρε Εύα», της λέω, «κοίτα να δεις, αν δεν μ’ έβλεπες στον ύπνο σου, δεν θα ‘χα έρθει ποτέ εδώ…», τρομερό. Είχα πλησιάσει και στο παρελθόν κοντά στο να πάρω ρόλο στην τηλεόραση».

