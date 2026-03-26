Ο Μάκης Δελαπόρτας στο «Buongiorno» μίλησε για το βιβλίο του αφιερωμένο στον Βασίλη Λογοθετίδη. Η μεγάλη αποκάλυψη για τη ζωή του.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Buongiorno» βρέθηκε το πρωί της Πέμπτης 26 Μαρτίου, ο Μάκης Δελαπόρτας, όπου αποκάλυψε ορισμένες λεπτομέρειες για τη ζωή του Βασίλη Λογοθετίδη.

Ο ίδιος αναμένεται να παρουσιάσει το βιβλίο του αφιερωμένο στο σπουδαίο ηθοποιό και με αφορμή αυτό, μίλησε τόσο για το ταλέντο του, όσο και για τη ζωή του.

Όπως εξήγησε ο Μάκης Δελαπόρτας, ο Βασίλης Λογοθετίδης, υπήρξε ένας σπουδαίος κωμικός και θεατράνθρωπος που συνέδεσε τη ζωή του με την σκηνή και την τέχνη της υποκριτικής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Βασίλης Λογοθετίδης ήταν γεννημένος το 1898, ενώ έφυγε από τη ζωή το 1960 σε ηλικία 62 ετών, αφήνοντας πίσω του μία σπουδαία παρακαταθήκη, καθώς υπήρξε ένα από τους σπουδαιότερους κωμικούς ηθοποιούς του θεάτρου και του κινηματογράφου.

Όσα είπε ο Μάκης Δελαπόρτας για τον Βασίλη Λογοθετίδη

Ο Μάκης Δελαπόρτας, μιλώντας για τον σπουδαίο ηθοποιό, έκανε γνωστό ότι ξεκίνησε την καριέρα του ήδη από το 1918, ενώ αργότερα υπήρξε καλλιτεχνικό διευθυντής στο θέατρο Κοτοπούλη για 27 συναπτά έτη:

«Σπουδαίος θεατράνθρωπος. Ξεκίνησε το 1918, ερχόμενος από την Κωνσταντινούπολη. Έγινε και καλλιτεχνικός διευθυντής για 27 χρόνια στο θέατρο Κοτοπούλη, έμεινε εκεί για πάντα. Μετά αποφάσισε να κάνει τον δικό του θίασο για 15 χρόνια. Εκεί έπαιξε τις σημαντικότερες παραστάσεις του νεοελληνικού θεάτρου».

Μιλώντας παράλληλα για τη συγγραφή του βιβλίου του, αποκάλυψε ότι ο Βασίλης Λογοθετίδης, ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στο κοινό, ωστόσο υπήρξε μελαγχολικός. Σύμφωνα μάλιστα με τις πληροφορίες του Μάκη Δελαπόρτα, στην κηδεία του ηθοποιόυ βρέθηκαν περίπου 50.000 άτομα για να τον τιμήσουν:

«Ο βαφτισιμιός του, που με βοήθησε πολύ για να κάνω αυτό το βιβλίο, είχε όλο το υλικό του Λογοθετίδη. Έχει το 100% της προτίμησης του κοινού. Δεν ήξερα για εκείνον και κάθε φορά είχα και μία έκπληξη. Ήταν σπουδαίος και σαν άνθρωπος».

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, αναφερόμενος στην προσωπική του ζωή, αποκάλυψε ότι ήταν παντρεμένος δύο φορές, ενώ με τη δεύτερη σύζυγό του χώρισαν καθώς εκείνη ερωτεύτηκε τον δάσκαλο που της έκανε μαθήματα οδήγησης:

«Υπάρχουν πολλά δυσάρεστα και ευχάριστα γεγονότα στη ζωή του. Ο Λογοθετίδης παντρεύτηκε δύο φορές. Τη δεύτερη φορά που παντρεύτηκε αποφάσισε η σύζυγός του να πάει να μάθει να σοφάρει, για εκείνα τα χρόνια, εν έτη 1930, δεν ήταν και πολύ εύκολο αυτό… και ερωτεύεται τον δάσκαλο οδήγησης. Και επειδή για εκείνα τα χρόνια θα θεωρούνταν μοιχεία… αποφασίζουν – για να μη συμβεί ό,τι θα συνέβαινε – να τελειώσουν τη ζωή τους, εκείνη επέζησε. Τα μέσα της εποχής αποσιώπησαν το γεγονός… Αυτό, βγήκε μετά το θάνατό του. Μετά τη συνάντησε και χώρισαν, ήταν ένα σοκ γι’ αυτόν και υποσχέθηκε να μην ξανά παντρευτεί».

