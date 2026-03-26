Ο Βούλγαρος παίκτης του YFSF που ενσάρκωσε τον Βασίλη Καρρά και υποδέχθηκε το κοινό με τη χαρακτηριστική φράση του σπουδαίου Έλληνα ερμηνευτή.

Ένα ιδιαίτερο περιστατικό πραγματοποιήθηκε στη σκηνή του YFSF της Βουλγαρίας, όταν ένας από τους διαγωνιζόμενους ενσάρκωσε τον Βασίλη Καρρά, τραγουδώντας μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του.

Ο Μπορίς Κριστόφ, ανέβηκε στη σκηνή προσπαθώντας να ερμηνεύσει το «Φαινόμενο» του αείμνηστου Έλληνα καλλιτέχνη και κέρδισε τις εντυπώσεις τόσο για την εμφάνισή του – όσο και για την ερμηνεία του.

Τραγουδώντας στα ελληνικά, «αντέγραψε» τις κινήσεις και τη χροιά της φωνής του Βασίλη Καρρά, ενώ καλησπέρισε το κοινό με την χαρακτηριστική φράση «Καλησπέρα και καλή βραδιά».

Πρόκειται για μία έκφραση με την οποία ο Βασίλης Καρράς «άνοιγε» τις εμφανίσεις του και υποδεχόταν το κοινό του, ενώ, τόσο το κοινό του YFSF – όσο και η κριτική επιτροπή, «αποθέωσαν» τον καλλιτέχνη και τον έπνιξαν στα… λουλούδια.

Υπενθυμίζεται ότι ο Βασίλης Καρράς, έφυγε από τη ζωή στις 24 Δεκεμβρίου του 2023, αφήνοντας πίσω του σπουδαίο έργο και επιτυχίες. Μάλιστα, στις 23 Μαρτίου 2026, ήρθαν στη δημοσιότητα 12 ακυκλοφόρητα κομμάτια του αείμνηστου ερμηνευτή που είχε ηχογραφήσει πριν να φύγει από τη ζωή.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

