«Δεν είμαι σε φάση που θέλω να κάνω κάτι σοβαρό…», πρόσθεσε η Κόνι Μεταξά.

Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Το πρωινό» και τον δημοσιογράφο Γρηγόρη Μπάκα, παραχώρησε η Κόνι Μεταξά.

Η ερμηνεύτρια, μεταξύ άλλων, απάντησε σε ερωτήσεις αναφορικά με την προσωπική και επαγγελματική της ζωή, ξεκαθαρίζοντας πως δεν έχει κάνει ακόμη το επόμενο βήμα στη ζωή της.

Η ίδια, υπήρξε παντρεμένη με τον Μάριο Κάποτση, ωστόσο ύστερα από μερικά χρόνια κοινής ζωής αποφάσισαν να διακόψουν τη σχέση τους.

Έτσι, απαντώντας σε ερώτηση του δημοσιογράφου αναφορικά με τη ζωή της δήλωσε: «Δεν έχω κάνει το επόμενο βήμα και δεν θέλω. Και να υπήρχε κάτι, δεν είμαι σε φάση που θέλω να κάνω κάτι σοβαρό. Περνάω τέλεια με τον εαυτό μου. Δεν μου λείπει ένας σύντροφος. Δεν είναι φυσιολογικό να πηδάμε από σχέση σε σχέση. Αν φεύγεις από κάτι μεγάλο και πηγαίνεις σε μια σχέση μαϊμού, κάτι δεν πάει καλά μέσα σου. Εγώ είμαι καλά μέσα μου».

Όταν ωστόσο ρωτήθηκε για τις σχέσεις που διατηρεί με τον πρώην σύντροφό της, δεν θέλησε να απαντήσει, σχολιάζοντας χαρακτηριστικά: «Τέλεια, δεν θέλω να μιλήσω για τον Μάριο...».

