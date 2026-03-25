Πρακτικές λύσεις για άμεση ανακούφιση για την βαρυστομαχιά μετά από το τραπέζι της 25ης Μαρτίου και την κατανάλωση σκορδαλιάς με μπακαλιάρο.

Η σκορδαλιά είναι από το απόλυτο συνοδευτικό για τον μπακαλιάρο της 25ης Μαρτίου όμως πολλές φορές μπορεί να «πέσει βαριά» στο στομάχι. Ο συνδυασμός σκόρδου και ελαιόλαδου την καθιστά αρκετά πλούσια, με αποτέλεσμα να προκαλεί δυσπεψία, φούσκωμα και αίσθημα βάρους, ιδιαίτερα όταν καταναλωθεί σε μεγάλες ποσότητες.

Αν νιώσετε δυσφορία μετά την κατανάλωσή της, το πρώτο που πρέπει να κάνετε είναι να αποφύγετε το ξάπλωμα. Η όρθια στάση βοηθά τη διαδικασία της πέψης, ενώ ένα ήπιο περπάτημα μπορεί να ανακουφίσει σημαντικά το στομάχι και να μειώσει το φούσκωμα.

Τα ζεστά ροφήματα αποτελούν έναν από τους πιο απλούς και αποτελεσματικούς τρόπους ανακούφισης. Ένα φλιτζάνι χαμομήλι, μέντα ή φασκόμηλο χαλαρώνει το πεπτικό σύστημα και βοηθά στην καλύτερη χώνεψη. Ακόμη και ένα ποτήρι ζεστό νερό με λίγο λεμόνι μπορεί να συμβάλει στη διάσπαση των λιπαρών και να μειώσει την ενόχληση.

Αντίθετα, καλό είναι να αποφύγετε τα ανθρακούχα ποτά. Παρότι δίνουν μια προσωρινή αίσθηση ανακούφισης, στην πραγματικότητα επιδεινώνουν το φούσκωμα και δυσκολεύουν τη φυσιολογική λειτουργία του στομάχου. Το ίδιο ισχύει και για το τσιγάρο, καθώς η νικοτίνη μπορεί να ενισχύσει τα συμπτώματα παλινδρόμησης.

Μια ακόμη φυσική λύση είναι το απαλό μασάζ στην κοιλιά, με κυκλικές κινήσεις γύρω από τον αφαλό που βοηθούν στη χαλάρωση των μυών και στη βελτίωση της πέψης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Για να αποφύγετε τέτοιες ενοχλήσεις μπορείτε να κάνετε μικρές αλλαγές στην προετοιμασία της σκορδαλιάς. Το σκόρδο, για παράδειγμα, γίνεται πιο ήπιο αν το ψήσετε στο φούρνο πριν το ρίξετε στη σκορδαλιά μειώνοντας έτσι την ένταση και τη δυσπεψία. Με απλές κινήσεις και μικρές συνήθειες, μπορείτε να απολαμβάνετε τη σκορδαλιά χωρίς… συνέπειες, κρατώντας το στομάχι σας ελαφρύ και την πέψη σας σε ισορροπία.

