Ο μπακαλιάρος που συνοδεύεται με σκορδαλιά ισορροπεί υπέροχα ανάμεσα στην αλμύρα του παστού ψαριού και την αψάδα του σκόρδου.

Άρρηκτα συνδεδεμένος με τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου είναι ο μπακαλιάρος σκορδαλιά, ένα πιάτο που κάθε χρόνο έχει την τιμητική του στα ελληνικά τραπέζια.

Η επικράτησή του δεν είναι τυχαία, αλλά προκύπτει από έναν συνδυασμό ιστορικών και θρησκευτικών παραμέτρων. Μην ξεχνάτε ότι διανύουμε Σαρακοστή με την νηστεία να βρίσκεται ήδη στην πέμπτη της εβδομάδα ανήμερα Ευαγγελισμού. Κι όμως λόγω της μεγάλης γιορτής, η αυστηρή νηστεία καταλύεται και η Εκκλησία επιτρέπει κατ’ εξαίρεση την κατανάλωση ψαριού, γεγονός που έπαιξε καθοριστικό ρόλο ώστε να επικρατήσει ο μπακαλιάρος στο εορταστικό μενού.

Βέβαια, και για ιστορικούς λόγους επικράτησε ο μπακαλιάρος. Την εποχή της επανάστασης του 1821, ο παστός μπακαλιάρος ήταν από τα λίγα ψάρια που μπορούσαν να φτάσουν εύκολα ακόμη και σε απομακρυσμένες, ορεινές περιοχές. Διατηρούνταν για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς ψύξη και αποτελούσε οικονομική λύση για τα περισσότερα νοικοκυριά. Έτσι, σταδιακά καθιερώθηκε ως η βασική επιλογή για τη συγκεκριμένη ημέρα, ενώ η σκορδαλιά προστέθηκε ως συνοδευτικό που ενισχύει τη γεύση και «δένει» το πιάτο.

Όπως και να το κάνουμε ανήμερα 25ης Μαρτίου ο μπακαλιάρος με σκορδαλιά αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά έθιμα, διατηρώντας ζωντανή τη σύνδεση της παράδοσης με την ιστορική μνήμη και τη θρησκευτική παράδοση.

