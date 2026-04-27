«Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους γιατρούς, τους νοσηλευτές, και το προσωπικό του νοσοκομείου! Όχι μόνο γιατί βοήθησαν εμένα. Αλλά γιατί, παρατηρώντας τους επί ολόκληρα εικοσιτετράωρα, είδα τι σημαίνει γνώση, αλληλεγγύη και ανθρωπιά.»

Με μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη αναφέρθηκε στην πρόσφατη περιπέτεια της υγείας της, η οποία την κράτησε για αρκετές ημέρες στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός.

Η ίδια έκανε λόγο για μια δύσκολη εμπειρία, τονίζοντας πως κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της είχε την ευκαιρία να διαπιστώσει από κοντά την καθημερινή προσπάθεια των ανθρώπων του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ), επιβεβαιώνοντας όσα άκουγε συχνά από πολίτες. Στην ανάρτησή της ευχαρίστησε θερμά γιατρούς, νοσηλευτές και το προσωπικό του νοσοκομείου, όχι μόνο για τη φροντίδα που της παρείχαν, αλλά και για τη συνολική στάση τους απέναντι στους ασθενείς.

Όπως υπογράμμισε, οι άνθρωποι του δημόσιου συστήματος υγείας βρίσκονται δίπλα στους ασθενείς στις πιο δύσκολες στιγμές τους, προσφέροντας όχι μόνο ιατρική φροντίδα αλλά και ψυχολογική στήριξη και ανθρώπινη παρουσία. «Αυτή είναι η δύναμη του ΕΣΥ», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας την αφοσίωση, την αλληλεγγύη και την ανθρωπιά που –όπως τόνισε– διαπίστωσε κατά τη διάρκεια της παραμονής της στο νοσοκομείο. Κλείνοντας, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της προς όλους όσοι στάθηκαν δίπλα της, σημειώνοντας: «Σας ευχαριστώ όλους από καρδιάς».

Αναλυτικά η ανάρτηση της Μαρέβας Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη

«Μια σοβαρή περιπέτεια υγείας με κράτησε για αρκετές μέρες στον «Ευαγγελισμό». Και εκεί διαπίστωσα και προσωπικά όσα άκουγα συχνά από πολλούς συμπολίτες μας για τον επαγγελματισμό και την αφοσίωση των ανθρώπων του ΕΣΥ.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ, λοιπόν, στους γιατρούς, τους νοσηλευτές, και το προσωπικό του νοσοκομείου! Όχι μόνο γιατί βοήθησαν εμένα. Αλλά γιατί, παρατηρώντας τους επί ολόκληρα εικοσιτετράωρα, είδα τι σημαίνει γνώση, αλληλεγγύη και ανθρωπιά.

Όταν νιώθουμε αβοήθητοι είναι τα πρώτα πρόσωπα που έρχονται κοντά μας. Γιατρεύουν με αληθινό ενδιαφέρον τις πληγές και τους φόβους μας. Και δεν μας φροντίζουν μόνο με φάρμακα. Αλλά και πολλά χαμόγελα, κρατώντας μας το χέρι. Αυτή είναι η δύναμη του ΕΣΥ. Μία δύναμη για την καθεμιά και τον καθένα μας. Σας ευχαριστώ όλους από καρδιάς.

Μαρέβα».

