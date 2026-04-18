«Υπεβλήθη με επιτυχία σε λαπαροτομία», αναφέρει το ιατρικό ανακοινωθέν.

Το Σάββατο (18/04) γνωστοποιήθηκε πως η σύζυγος του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη, χειρουργήθηκε για ειλεό στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν, η επέμβαση ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Το ιατρικό ανακοινωθέν

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhwe47hw0yc9?integrationId=40599y14juihe6ly}

Τι είναι ο ειλεός

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο ειλεός είναι η σοβαρή κατάσταση κατά την οποία το έντερο αδυνατεί να προωθήσει και να αποβάλει αέρια και κόπρανα.

Όταν υπάρχει μόνο αδυναμία αποβολής κοπράνων αλλά όχι αερίων, η κατάσταση ονομάζεται ατελής ειλεός.

Ο ειλεός διακρίνεται σε αποφρακτικό (λόγω μηχανικής απόφραξης) και παραλυτικό (λόγω διαταραχής της κινητικότητας του εντέρου). Απαιτεί άμεση ιατρική αντιμετώπιση για την πρόληψη επικίνδυνων επιπλοκών όπως η νέκρωση ή διάτρηση του εντέρου.

Γενικά, ο ειλεός θεωρείται επείγουσα κατάσταση διότι έχει αυξημένο κίνδυνο επιπλοκών, οι κυριότερες εκ των οποίων είναι η νέκρωση του εντέρου (κυρίως λόγω ισχαιμίας) και η διάτρηση του εντέρου που προκαλεί περιτονίτιδα και σήψη (πολυοργανική ανεπάρκεια).