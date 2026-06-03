Όσο να 'χει, το «η κυβέρνηση δεν προμηθεύτηκε ποτέ το Predator» διαφέρει σημαντικά από το «είπαν πως δεν προμηθεύτηκε ποτέ το Predator»...

Ο Παύλος Μαρινάκης, είτε συμφωνεί κανείς πολιτικά μαζί του είτε διαφωνεί, είναι κατά γενική ομολογία ένας καλός κυβερνητικός εκπρόσωπος, πάντοτε προσεκτικός στην επιλογή λέξεων και διατυπώσεων, νομικός γαρ. Ως εκ τούτου, η απάντησή του στη Ράνια Τζίμα για το κατά πόσο μπορεί να διαβεβαιώσει πως η κυβέρνηση και η ΕΥΠ δεν προμηθεύτηκαν το Predator, όπως ισχυρίζεται εκ νέου ο Ταλ Ντίλιαν, έχει βαρύνουσα σημασία.

Ο κ. Μαρινάκης απέφυγε να πάρει ο ίδιος πάνω του μία αρνητική απάντηση, καταφεύγοντας στα όσα είχαν πει οι προηγούμενοι. Ήτοι, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στη Βουλή και ο πρώην κυβερνητικός εκπρόσωπος την περίοδο που ξέσπασε το σκάνδαλο των υποκλοπών, Γιάννης Οικονόμου. «Καταρχάς αυτό απαντήθηκε εξονυχιστικά ή τέλος πάντων διεξοδικά από τον προκάτοχό μου τότε, για το ότι δεν υπήρχε καμία σχέση με το κράτος, τον κύριο Οικονόμου. Είχε απαντήσει ο Πρωθυπουργός και στη Βουλή, επανέλαβε αυτά τα οποία επανέλαβε στη Βουλή ο Πρωθυπουργός στα οποία αναφέρομαι και εγώ και τα αναγνωρίζω πλήρως ως αληθή, δεν το συζητώ. Η απάντηση λοιπόν είναι καθαρή, πως όχι. Και έχει δοθεί από τους ανθρώπους οι οποίοι εκπροσωπούσαν την κυβέρνηση κατά την επίμαχη χρονική περίοδο, μιλάμε για κάτι το οποίο είναι 4 χρόνια πίσω» σημείωσε χαρακτηριστικά ο πορτ παρόλ του Μεγάρου Μαξίμου.

Όσο να 'χει, το «η κυβέρνηση δεν προμηθεύτηκε ποτέ το Predator» διαφέρει σημαντικά από το «είπαν πως δεν προμηθεύτηκε ποτέ το Predator»...

N.A.