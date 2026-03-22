Εξήγησε και ποιος είναι ο πιο σημαντικός κανόνας του ως γονέας.

Ο John Caudwell, ο Βρετανός δισεκατομμυριούχος ιδρυτής των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας Phones 4u και Singlepoint, τις οποίες πούλησε, μεγαλώνει τρία παιδιά με τη σύντροφό του, την πρώην Ολυμπιονίκη Modesta Vžesniauskaitë, και τώρα επικεντρώνεται στις φιλανθρωπικές οργανώσεις των παιδιών του και στις επενδύσεις σε ακίνητα.

Ο ίδιος είχε δηλώσει: «Η οικογενειακή μου ζωή είναι πολύ έντονη. Έχω οκτώ παιδιά, ενός εκ των οποίων είμαι ο πατριός. Τα μικρότερα παιδιά μου είναι 2 και 5 ετών και το μεγαλύτερο είναι 47 ετών. Μεγάλωσα σε ένα μικρό σπίτι στη μέση του Stoke-on-Trent και δεν είχα σχεδόν τίποτα. Δεν θέλω τα παιδιά μου να έχουν σχεδόν τίποτα, αλλά δεν θέλω να υπερβάλλω με τον τρόπο που έχουν μερικοί πλούσιοι άνθρωποι».

«Για τα μεγαλύτερα παιδιά μου, όταν έχτιζα τις επιχειρήσεις μου, υπήρχε λιγότερος χρόνος σε καθημερινή βάση, αλλά ήταν ποιοτικός χρόνος. Πάντα έδινα τον ποιοτικό χρόνο ως απόλυτη προτεραιότητα: σχεδόν ποτέ δεν λείπω από μια αθλητική μέρα ή μια απονομή βραβείων, πράγματα που ήταν σημαντικά. Τώρα, εμείς έχουμε αναλάβει το μεγαλύτερο μέρος του ρόλου του γονέα και δεν έχουμε νταντάδες. Έχω δύο οικιακές βοηθούς που βοηθούν, αλλά το σχολείο είναι η πραγματική απάντηση, από τις 9 π.μ. έως τις 4 μ.μ. Αυτό τους δίνει πειθαρχία, ψυχαγωγία, ενδιαφέρον και εκπαίδευση» είχε εξηγήσει στη συνέχεια.

«Όλοι θέλουν να τους κακομάθουν, αλλά είμαστε πολύ υπέρ του ελέγχου ως προς το πώς προσεγγίζουμε την πολυτέλεια. Για παράδειγμα, όταν πηγαίνουμε με το superyacht για οικογενειακές διακοπές, αυτό είναι κυρίως μια απόλαυση για μένα. Τα ενήλικα παιδιά πρέπει να βρουν τον δρόμο τους προς το σκάφος. Τα μικρότερα ταξιδεύουν σε οικονομική θέση- εγώ παίρνω business class τις περισσότερες φορές. Παίρνουμε επίσης, μια αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους. Πρέπει να τους δείξουμε πώς είναι η κανονική ζωή».

Επίσης, «δεν έχουν σχεδόν καθόλου ρούχα επώνυμων σχεδιαστών- ίσως κάποια που πήραν ως δώρα, αλλά τους αγοράζουμε ρούχα από Zara και Primark. Αν πάτε στο Gucci και πληρώσετε χίλιες λίρες, είναι τα παιδιά πιο ευτυχισμένα; ​​Όχι, δεν είναι. Μήπως τελικά έχουν μια πολύ κακομαθημένη συμπεριφορά; Ναι, μάλλον έχουν. Όταν τα πηγαίνουμε σε ένα εστιατόριο, θα φάνε κοτομπουκιές με πατάτες, και τα μικρότερα μοιράζονται ένα πιάτο. Μισώ να σπαταλάω φαγητό. Θυμάμαι πάντα, όταν μια από τις κόρες μου ήταν μικρή, πήγαμε σε ένα εστιατόριο, και με ρώτησε: ''Μπαμπά, θα σε πείραζε πραγματικά σε αυτή την περίσταση αν έτρωγα μπριζόλα με πατάτες;''. Βλέπεις παιδιά εκεί έξω να παραγγέλνουν αστακό, και τα παιδιά μου δεν θα το ονειρεύονταν ποτέ».

Όσο για το αν τα έχουν κακομάθει ποτέ, ένα αρχικό λάθος που «κάναμε ήταν να τους αγοράζουμε πάρα πολλά τα Χριστούγεννα. Όχι ακριβά δώρα, αλλά πάρα πολλά. Έψαχναν μέσα σε όλα τα κουτιά και κατέληγαν να παίζουν με ένα χαρτόκουτο. Τώρα, ακολουθούμε μια πολύ πιο οικονομική προσέγγιση. Δύο ή τρία χριστουγεννιάτικα δώρα είναι υπεραρκετά. Η οικονομική μας υποστήριξη είναι μια πολύ οικονομική γραμμή βοήθειας που τους ενθαρρύνει να επιτύχουν τη δική τους επιτυχία. Τους υποστηρίζει όσο βρίσκονται στο σχολείο, ώστε να μπορούν να επικεντρωθούν στο να είναι καλοί μαθητές. Δεν τους πληρώνει να βγαίνουν σε νυχτερινά κέντρα ή να τρώνε ακριβά γεύματα. Η υποστήριξή μου σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με την προσπάθεια που καταβάλλουν στη ζωή τους».

Και είχε τονίσει πως τα ενήλικα παιδιά του «είναι όλα απασχολημένα με το να κάνουν τη δική τους καριέρα. Μία από τις κόρες μου είναι ψυχοθεραπεύτρια, μία εργάζεται στον τομέα των ακινήτων και μια άλλη εργάζεται σε τράπεζα. Ένας από τους γιους μου είναι μουσικός, γράφει και παράγει τραγούδια και ένας άλλος παίρνει την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος στον τομέα των ακινήτων».

Ο... χρυσός κανόνας

«Το ένα πράγμα που κάνω πάντα είναι ότι ό,τι και να συμβαίνει στη ζωή του παιδιού σας, του λέτε συνεχώς ότι το αγαπάτε. Όσο και αν πρέπει να το τιμωρώ, πάντα ακολουθείται από το "Λοιπόν, φυσικά, σε αγαπώ, αγάπη μου. Σ' αγαπώ πολύ, αλλά πρέπει να σε πειθαρχήσω γιατί πρέπει να μεγαλώσεις για να γίνεις καλός άνθρωπος". Αυτό ήταν συνεπές: Δεν θέλω πραγματικά τίποτα από αυτούς στη ζωή εκτός από το να είναι ευτυχισμένοι και να αφήσουν τον κόσμο ένα καλύτερο μέρος από αυτό που τον βρήκαν».

«Τι σημασία έχει αν είναι πλούσιοι, αν είναι δυστυχισμένοι; Τι σημασία έχει αν είναι Ολυμπιονίκες, αν είναι δυστυχισμένοι; Αν κάθε παιδί μπορούσε να μεγαλώσει και να επιδιώκει αυτούς τους στόχους, κάτι που φυσικά είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί, τι υπέροχη ζωή για τα παιδιά μας, αλλά και τι υπέροχο μέρος για να είναι ο κόσμος» είχε καταλήξει.

Πηγή Βusiness Ιnsider