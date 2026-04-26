«Δούλευα 7 ημέρες την εβδομάδα και 24 ώρες το 24ωρο» δήλωσε.

Για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στα πρώτα του βήματα αλλά και όταν έγινε πατέρας, μίλησε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος στο vidcast «Εσύ τι μουσική ακούς».

Ο παρουσιαστής του Mega μίλησε για τον σκληρό ανταγωνισμό, το πολιτικό ρεπορτάζ την εποχή που οι υπουργοί μιλούσαν με λέξεις αλλά και για το προσωπικό του αγώνα ώστε να αντεπεξέλθει.

Στα 31 του ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος έγινε πατέρας και όπως λέει, έκανε τρεις δουλειές τότε για να μπορέσει να τα βγάλει πέρα.

«Τρεις δουλειές έκανα, δούλευα 7 ημέρες την εβδομάδα και 24 ώρες το 24ωρο. Καθημερινά στην εφημερίδα και το σαββατοκύριακο ραδιόφωνο, μετά είχαμε και τη τηλεόραση. Τώρα λένε τα παιδιά δεν έχουν μισθούς και δεν μπορούν να κάνουν οικογένεια, γιατί τότε οι μισθοί ήταν καλύτεροι; Για να μπω στην ΕΣΗΕΑ έκανα 10 χρόνια και 3-4 χρόνια δούλευα άμισθος. Τώρα προσλαμβάνεις ένα παιδί και σου λέει δεν θα πάρω το βασικό μισθό; Δικαιολογημένα. Και στα τρία χρόνια σου λέει βρήκα κάτι καλύτερο φεύγω. Τότε που να πήγαινες, δεν είχε τίποτα. Σήμερα ίσως είναι πιο κακομαθημένα τα παιδιά, εμείς τότε λέγαμε αυτές είναι οι συνθήκες. Άλλαξαν οι εποχές, λένε ότι και 35 και 40 να πάμε για να κάνουμε οικογένεια δεν τρέχει και τίποτα» αναφέρει.

Για το πολιτικό ρεπορτάζ, όπου καθιερώθηκε, περιγράφει πόσο δύσκολο ήταν παλιότερα να πάρεις μια λέξη από έναν πολιτικό που σπανίως έκαναν δηλώσεις και έβγαζαν ειδήσεις ακόμα και από μία «καλημέρα» που θα τους έλεγαν.

{https://www.youtube.com/watch?v=l61FYMO-WTM}

«Όταν ξεκίνησε η ιδιωτική τηλεόραση δεν πήγαιναν μπροστά στους πολιτικούς για να βάλουν τα μικρόφωνα και γενικότερα υπήρχε ένας φόβος τι θα ρωτήσεις, πως θα το ρωτήσεις και αν θα παρεξηγηθεί ο υπουργός ή ο βουλευτής. Παλιότερα όταν δεν μιλούσαν βουλευτές και υπουργοί, προσπαθούσαμε να τους βγάλουμε μπροστά για να μας απαντήσουν. Ως ανέκδοτο το λέμε πλέον η δικιά μας η γενιά, πηγαίναμε και κάναμε εμείς ερώτηση αν και μας έλεγαν “καλημέρα” ή “γεια σας”, βγάζαμε το θέμα. Για παράδειγμα αν μας έλεγαν “καλημέρα, ωραία μέρα σήμερα”, εμείς λέγαμε μετά “ο πρωθυπουργός απέφυγε να πει αν θα κάνει ανασχηματισμό”, αλλά το λέγαμε γιατί ξέραμε το παρασκήνιο» λέει για τα πρώτα χρόνια των ιδιωτικών καναλιών και ο τρόπος που γινόταν το πολιτικό ρεπορτάζ.

Ενώ μιλάει και για το σκληρό ανταγωνισμό που υπήρχε τα πρώτα χρόνια μεταξύ των ιδιωτικών καναλιών. «Θυμάμαι είχαμε πάει αποστολή στην Τήνο που είχε πάει ο Ανδρέας Παπανδρέου με την Δήμητρα. Μετά μας έκαναν σκηνικό οι διευθυντές επειδή είχαν τρία πλάνα περισσότερα στο απέναντι κανάλι. Αυτό μας έκανε πιο σκληρούς στη δουλειά, αλλά είχες και περισσότερο άγχος και έλεγες την επόμενη φορά που θα πάω εκεί, δεν είναι να χάσω το πλάνο» λέει.