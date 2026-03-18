«Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι» - Νέο επεισόδιο, απόψε στις 23:30 στον Alpha.

Όσα θα δούμε στο 41 Επεισόδιο της σειράς «Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι».

Η Μελισσάνθη αποκαλύπτει στη Γιασεμή τον εκβιασμό του Ευτύχη, η Ιουλία μαθαίνει το ψέμα του Φωκά, η Ασπασία νιώθει πίεση από την παρουσία του Σταύρου, η Πολυξένη τσακώνεται με τον Ηλία λόγω της ζήλειας του και η Μαγδαληνή επιτυγχάνει στις εξετάσεις της.

Η αποκάλυψη της Καίτης ότι ο Ευτύχης εκβίαζε τη Μελισσάνθη πέφτει σαν κεραυνός στη Γιασεμή και γκρεμίζει την εικόνα που είχε για τον αγαπημένο της.

Στο τραπέζι με την Ασπασία και τον Σταύρο, η Ιουλία προσπαθεί να κρατήσει τις ισορροπίες, όμως μια άστοχη αναφορά στη βραδινή έξοδο του Φωκά φορτίζει την ατμόσφαιρα και αφήνει πίσω της έντονη αμηχανία.

Η επιτυχία της Μαγδαληνής στις εξετάσεις φέρνει ενθουσιασμό στο σπίτι, όμως η ίδια ξεκαθαρίζει πως δεν σκοπεύει να εγκαταλείψει τις σπουδές της για τον γάμο.

Την ίδια ώρα, ο Κυριάκος αποκαλύπτει στην Ευανθία ότι γνωρίζει την αλήθεια για το βότανο και της ανακοινώνει την απόφασή του να χωρίσουν.

Στο στούντιο, η Πολυξένη ολοκληρώνει με επιτυχία τη συνέντευξή της, αποφασισμένη να αποδείξει την αξία της.

Είναι έτοιμη η Γιασεμή να μάθει την αλήθεια για τον Ευτύχη;

Ο Σταύρος «βάζει φωτιές» στο οικογενειακό τραπέζι

Η Πολυξένη τσακώνεται με τον Ηλία

Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 23:30.