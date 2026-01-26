Όρεξη για πειράγματα είχαν οι Σωτήρης Κοντιζάς και Λεωνίδας Κουτσόπουλος κατά τη διάρκεια δοκιμασίας στο MasterChef.

Η 10η σεζόν του MasterChef ξεκίνησε και επίσημα σήμερα, Δευτέρα 26/1, με τους 17 υποψήφιους που ξεχώρισαν από τις οντισιόν να διεκδικούν την είσοδό τους στο σπίτι του διαγωνισμού.

Κατά τη διάρκεια της απαιτητικής δοκιμασίας, η κάμερα έπιασε τους δύο κριτές, Λεωνίδα Κουτσόπουλο και Σωτήρη Κοντιζά, να κάνουν διάφορα πειράγματα μεταξύ τους.

«Σου ήρθε λίγο απότομο, από την «Φάρμα» που ήσουνα μόνος σου να πρέπει να μοιραστεί ο χρόνος τώρα που είμαστε τρεις», είπε ο Σωτήρης Κοντιζάς στον σεφ Κουτσόπουλο με αφορμή την παρουσίαση του δεύτερου στο ριάλιτη «Η Φάρμα».

Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος δεν άφησε αναπάντητο το «τσίγκλημα» του Σωτήρη Κοντιζά, απαντώντας «Τώρα ήρθες να τα βάλεις με τον θείο».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfysroextjg9?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, δείτε παρακάτω πως σχολίασαν οι κριτές τα πιάτα του Αλέξανδρου και του Κωνσταντίνου.

{https://www.youtube.com/watch?v=P29NlqviS10}

{https://www.youtube.com/watch?v=SclXva6VTP4}