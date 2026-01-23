Οι συμβουλές που αξίζει να ακολουθήσετε γιατί αν οι σωλήνες παγώσουν και σπάσουν θα προκαλέσουν σημαντικές ζημιές στο σπίτι.

Μόλις ακούσετε ότι έρχεται παγετός, η προετοιμασία του σπιτιού σας για τον χειμώνα μετατρέπεται σε ύψιστη προτεραιότητα. Αλλά ενώ το μάζεμα ξύλων για το τζάκι ή η σφράγιση των κενών και ρωγμών στα παράθυρα μπορεί να είναι στο προσκήνιο, δεν πρέπει να ξεχάσετε το σύστημα υδραυλικών του σπιτιού σας.

Η μη προετοιμασία των σωλήνων και των υδραυλικών του σπιτιού σας μπορεί να αποτελέσει καταστροφή κατά τη διάρκεια των παγωμένων θερμοκρασιών. Για να μάθουμε συγκεκριμένα ποια βήματα πρέπει να εστιάσετε για να μην σπάσουν οι σωλήνες, μιλήσαμε με δύο επαγγελματίες υδραυλικούς για τις συμβουλές τους. Ακολουθούν τα έξι σημαντικά πράγματα που πρέπει να κάνετε πριν φτάσει ο παγετός για να διατηρήσετε το σύστημα υδραυλικών του σπιτιού σας σε καλή λειτουργία αυτόν τον χειμώνα.

Πώς επηρεάζουν οι παγωμένες θερμοκρασίες το σύστημα υδραυλικών σας

Ενώ οι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες επηρεάζουν σίγουρα την προσωπική σας άνεση μέσα στο σπίτι, μπορούν επίσης να κάνουν ζημιά και τους σωλήνες σας. Σύμφωνα με τους ειδικούς, οι ψυχρότεροι μήνες που παράγουν θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στις υδραυλικές υποδομές του σπιτιού αν δεν προετοιμαστείτε σωστά.

«Όταν η θερμοκρασία πέσει κάτω από το μηδέν, το νερό μέσα στους σωλήνες μπορεί να παγώσει και να επεκταθεί, δημιουργώντας πίεση που μπορεί να σπάσει τον σωλήνα», λέει ο Kevin J. Vander Hyde, Αντιπρόεδρος της Vander Hyde Services μιλώντας στο southernliving.com. «Ακόμη και η πιο μικρή ρωγμή μπορεί να απελευθερώσει εκατοντάδες κυβικά νερού μόλις αποψυχθεί, οδηγώντας σε πλημμύρες, ζημιά στις υποδομές και δαπανηρές επισκευές.» Και εκτός των άλλων να οδηγήσει και σε δημιουργίας μούχλας στα σημεία που έχει συσσωρευτεί υγρασία και λιμνάζον νερό.

Ιδιαίτερης προσοχής όπως επισημαίνει ο Jason Troutman, Πιστοποιημένος Υδραυλικός στη Northlake Plumbing είναι το γεγονός ότι η ζημιά κατά βάση γίνεται σε σημεία που δεν υπάρχει πάγος. Συνήθως το πρόβλημα εντοπίζεται στο πιο αδύναμο σημείο των σωλήνων και σχετίζεται άμεση από την πίεση που δημιουργείται από το φράξιμο όταν το νερό συνεχίζει να περνά μέσα στο σύστημα. «Όταν η πίεση γίνει πολύ υψηλή, ο σωλήνας σπάει στο πιο αδύναμο σημείο, που συχνά είναι μια ένωση ή ένα γωνιακό εξάρτημα μακριά από τον πάγο. Ο σωλήνας παραμένει φραγμένος μέχρι να αποψυχθεί, και τότε έρχεται μια τεράστια πλημμύρα όταν η πίεση του νερού χτυπήσει τη ρωγμή», λέει.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ουσιαστικά, δεν ξέρετε ποτέ πού θα σπάσουν οι σωλήνες σας ή πόσο σοβαρή θα είναι η ζημιά.

Πώς να προετοιμάσετε τους σωλήνες πριν παγώσει

Ευτυχώς, υπάρχουν τρόποι να προετοιμάσετε το σύστημα υδραυλικών σας για τις χαμηλότερες θερμοκρασίες, ώστε να μειωθεί η πιθανότητα σπασίματος σωλήνων ή ζημιάς στη δομή.

Μονώστε όλους τις εξωτερικές σωληνώσεις

Και οι δύο ειδικοί λένε ότι το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι να μονώσετε όλες τις εξωτερικές σωληνώσεις πριν πιάσει για τα καλά παγετός. Ο Hyde προτείνει να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στους σωλήνες σε μη θερμαινόμενους χώρους, όπως γκαράζ, σοφίτες και υπόγεια. Επίσης, λέει ότι τα μονωτικά από αφρό ή οι θερμαντικές ταινίες είναι κατάλληλες για να προστατεύσετε τους σωλήνες.

Αποσυνδέστε και αδειάστε τους εξωτερικούς σωλήνες

Το επόμενο βήμα είναι να αποσυνδέσετε και να αδειάσετε τους εξωτερικούς σωλήνες. Ο Troutman λέει: «Αυτή είναι η πιο απλή λύση, και πραγματικά βοηθά να αποφευχθεί η συσώρρευση πάγου που φτάνει μέσα στους τοίχους.» Αφού αποσυνδέσετε τους σωλήνες και τους αφήσετε να αδειάσουν πλήρως, συνιστά να τους καλύψετε με μονωτικό κάλυμμα βρύσης για να προστατευτούν από τις ακραίες θερμοκρασίες.

Καλύψτε τις εξωτερικές βρύσες

Όπως και με τους σωλήνες, πρέπει σίγουρα να καλύψετε και τις εξωτερικές βρύσες. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε καλύμματα από αφρό ή ειδικά καλύμματα βρυσών από κατάστημα εργαλείων.

Αφήστε τις βρύσες να στάζουν τη νύχτα

Φυσικά δεν θα μπορούσε να λείπει από την λίστα το παλιό δοκιμασμένο κόλπο. Και οι δύο ειδικοί λένε ότι κατά τη διάρκεια μιας ψυχρής νύχτας πρέπει να αφήνετε τις βρύσες να στάζουν για να αποφευχθεί η δημιουργία πίεσης. «Σε βαθύ ψύχος, ανοίξτε μια εσωτερική βρύση όσο το δυνατόν πιο μακριά από τον μετρητή νερού και αφήστε και τις βρύσες ζεστού και κρύου νερού να τρέχουν αργά, λέει ο Troutman.

Βρείτε τη βάνα διακοπής νερού

Αν και δεν είναι ένα πρακτικό βήμα όπως τα άλλα, το να ξέρετε πού βρίσκεται η βάνα διακοπής νερού μπορεί να φανεί χρήσιμο αν χρειαστεί να κλείσετε την παροχή νερού. «Αν σπάσει ένας σωλήνας, είναι σωτήριο το να ξέρετε πού είναι η βάνα ώστε να κλείσετε γρήγορα το νερό στο σπίτι σας και να μειώσετε τη ζημιά», λέει ο Hyde. «Για σπίτια που αντιμετωπίζουν συχνά προβλήματα με τον παγετό, η εγκατάσταση έξυπνου ανιχνευτή διαρροών ή αυτόματου συστήματος διακοπής μπορεί να προσφέρει επιπλέον ασφάλεια.»

Ανοίξτε τις πόρτες των ντουλαπιών

Τέλος, ένα ενδιαφέρον κόλπο που πήραμε από τον Hyde και τον Troutman είναι να κρατάτε τις πόρτες των ντουλαπιών ανοιχτές τη νύχτα. «Η θερμότητα του σπιτιού θα έρθει καλύτερα σε επαφή με τους σωλήνες για να βοηθήσει στο να μην παγώσουν οι σωλήνες», λέει ο Troutman. Αν οι νεροχύτες σας βρίσκονται σε εξωτερικό τοίχο, προτείνει να ανοίγετε ή να αφαιρείτε τις πόρτες των ντουλαπιών από κάτω.