Από τις πρώτες κιόλας οντισιόν, το μαγειρικό ριάλιτι κατάφερε να κερδίσει το ενδιαφέρον του κοινού.

Πρεμιέρα είχε την Κυριακή (18/01) το MasterChef 10, με την επετειακή αυτή σεζόν να υπόσχεται ότι φέτος τίποτα δε θα θυμίζει τα προηγούμενα χρόνια.

Πρώτος διαγωνιζόμενος που πέρασε την πόρτα της κουζίνας ήταν ο Ανδρέας, ο οποίος ταξίδεψε από το Σιόν της Ελβετίας για να δοκιμάσει τις δυνάμεις του στον διαγωνισμό.

Με τη χαλαρή του διάθεση και το χιούμορ του, κατάφερε από νωρίς να ξεχωρίσει και να εντυπωσιάσει τους κριτές με τις ικανότητές του στη μαγειρική.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε το πιάτο που επέλεξε να παρουσιάσει, με το ελάφι που μαγείρεψε να γίνεται αφορμή για μια απολαυστική συζήτηση με τους κριτές σχετικά με την προέλευσή του. Μάλιστα, ο Ανδρέας εξήγησε στα γαλλικά τα υλικά του πιάτου και οι κριτές, που δε μιλάνε όλοι τη γλώσσα, ξέσπασαν αργότερα στα γέλια, διότι δεν κατάλαβαν τίποτα.

Δείτε το βίντεο:

{https://www.youtube.com/watch?v=ROyG7ZyHC28&t=955s}