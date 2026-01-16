Η Μέλπω Ζαρόκωστα μέσα από τα μάτια του γιου της. Όσα ανέφερε ο Αλέξανδρος Παγουλάτος στο «Στούντιο 4».

Σε ηλικία 93 ετών, έφυγε από τη ζωή η Μέλπω Ζαρόκωστα, μια ηθοποιός που άφησε το στίγμα της στον ελληνικό κινηματογράφο. Η είδηση έγινε γνωστή το μεσημέρι της Παρασκευής 16 Ιανουαρίου, ενώ το απόγευμα της ίδια ημέρας, ο γιος της, Αλέξανδρος Παγουλάτος, μίλησε στον αέρα της εκπομπής «Στούντιο 4».

Ο ίδιος λοιπόν, αναφέρθηκε στη μητέρα του εξηγώντας πως υπήρξε ένας πολύ δημιουργικός άνθρωπος, ακούραστη και γεμάτη με ζωή, ενώ μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στα προβλήματα υγεία που την ταλαιπωρούσαν τα τελευταία χρόνια.

«Η Μέλπω ήταν ένας άνθρωπος πάρα πολύ δραστήριος και δυνατός, ο οποίος ξεκίνησε με μηδέν εφόδια. Αγωνίστηκε πολύ σκληρά. Θα έλεγα ότι τη βοήθησε η εμφάνισή της, τη βοήθησε και η σχέση της με τον πατέρα μου, ο οποίος ήταν πολύ καλός δάσκαλος υποκριτικής. Ήταν ένα πρόσωπο πάρα πολύ δημιουργικό, ακούραστο».

Και συνέχισε περιγράφοντας την αγάπη και τη σχέση που είχαν μεταξύ τους: «Ήταν πάρα πολύ συναισθηματικά δεμένη μαζί μου. Μου έδωσε αγάπη σε υπερβολικό βαθμό θα μπορούσα να πω. Ήξερε ότι ήταν υπερπροστατευτική και ασφυκτική και προσπαθούσε να το πολεμήσει αυτό, ακούγοντας συμβουλές ειδικών και τον πατέρα μου, ο οποίος προσπαθούσε να αναστείλει την υπερπροστατευτικότητά της. Έκανε βήματα, δηλαδή μεγάλωσα στην εφηβεία με ελευθερίες».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfq3bda9pwmh?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τέλος, αναφέρθηκε στο γεγονός πως η μητέρα του, το τελευταίο χρόνο ζούσε σε γηροκομείο καθώς η κατάσταση της υγείας της και η άνοια είχε επιδεινωθεί: «Μέχρι το προηγούμενο καλοκαίρι, του 2024, είχε σταδιακά άνοια, αλλά ήταν σε επίπεδο που μπορούσε να μείνει μόνη της. Έφθινε δηλαδή η δραστηριότητά της, αλλά ήταν κάπως καλά ακόμα. Από τον Αύγουστο και μετά είχε μια φυσική πτώση. Την κρατήσαμε τρεις μήνες στο σπίτι με μια νοσοκόμα, δεν της πήγαινε όμως αυτό», εξήγησε και αμέσως μετά τόνισε πως σε συνεννόηση με τον Σπύρο Μπιμπίλα και την Άννα Φόνσου την μετέφεραν στο γηροκομείο, γεγονός που έφτιαξε και την διάθεση της ίδιας:

«Σε συνεννόηση με την Άννα Φόνσου και τον Σπύρο Μπιμπίλα κανονίσαμε και μπήκε στο γηροκομείο. Από τη στιγμή που μπήκε, η κοινωνικότητα, τα βλέμματα που την παρακολουθούσαν, οι άνθρωποι που της μιλούσαν ανέβασαν κατακόρυφα τη διάθεσή της».

«Όταν έφυγε από το σπίτι -και το φέρνω και λίγο βάρος- δεν έτρωγε. Όταν πήγε στο γηροκομείο έφτιαξε η διάθεσή της, άρχισε να τρώει κανονικότατα. Μπορώ να πως ότι πέρασε αρκετά ευτυχισμένα και ήρεμα αυτόν τον έναν χρόνο».