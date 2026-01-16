Η δημοσίευση της Ελεωνόρα Μελέτη στο Instagram.

Μία διαφορετική ανάρτηση έκανε η Ελεωνόρα Μελέτη στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, το απόγευμα της Παρασκευής, 16 Ιανουαρίου, μέσω της οποίας ανακοινώνει στους διαδικτυακούς της φίλους και ακόλουθους τον τρόπο με τον οποίο θα επικοινωνεί πλέον το έργο της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Μέσα από την μακροσκελή της δημοσίευση, η ίδια, εξέφρασε την αγωνία της σχετικά με το πώς μπορεί ο κόσμος να ενημερώνεται για το έργο της, μία σκέψη που την οδήγησε στην εξής απόφαση: να δημιουργήσει το δικό της «δελτίο».

Με αφορμή την ανακοίνωσή της, εξήγησε πως δεν την ενδιαφέρει να επιστρέψει τηλεοπτικά, ενώ άφησε να εννοηθεί πως στο άμεσο μέλλον θα επιστρέψει και με κάτι καινούργιο.

Έτσι, η Ελεωνόρα Μελέτη, μιλάει για την απόφασή της να δημιουργήσει το «euroMELETI», ένα μέσω με το οποίο θα επικοινωνεί τη δράση της.

«Το μεγαλύτερο μου άγχος είναι να μαθαίνετε όλα όσα κάνω στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο! Γίνεται μια σημαντική προσπάθεια από μέρους μου, η μεγαλύτερη όμως πρόκληση που αντιμετωπίζω είναι να μαθαίνετε εσείς τα νέα… δυστυχώς δεν μπορώ να πιέζω συνέχεια κανάλια κ εκπομπές για να βγω στον αέρα τους, είτε να γίνομαι φορτική σε κάποιους φίλους δημοσιογράφους / παρουσιαστές. που πάντα μου δίνουν χώρο, αλλά πόσο πια…

Αντί λοιπόν για news letters κ δελτία τύπου που παρά πολλοί λαμβάνουν αλλά λίγοι δημοσιεύουν, ( σας ευχαριστώ , σας αγαπώ), σκέφτηκα λοιπόν να επιστρέψω στα «τηλεοπτικά» μετερίζια με την αρχική μου αρμοδιότητα.

Αποφάσισα να κάνω συστηματικά ένα δικό μου δελτίο ( κ όχι μόνο) για να σας κρατώ ενήμερους.

Από το επίθετο μου «μελέτη» έχω βγάλει αυτό που λέμε «από τη μύγα ξύγκι!

«Πρωινή Μελέτη»

«μεσημεριανή μελέτη»

«ώρα για μελέτη»,

«μελέτησε το», πλέον στέρεψα!

Είπα να το αναβαθμίσω σε διεθνές level και να το γυρίσω από μελέτη σε study!

Eurostudy λοιπόν ήταν η πρώτη ιδέα…

Αλλά … μάντεψε!

Για ακόμα μια φορά βρήκα τρόπο να πρωτοτυπήσω με το «Μελέτη»

Euro Μελέτη λοιπόν!

Ή για την ακρίβεια : euroMELETI it is!

Έτσι, κ θα κρατώ ενήμερους όσους ενδιαφέρονται , κ πλέον δεν θα με ρωτάει κανείς αν μου λείπει η τηλεόραση! Ούτε θα πιέζω για να παίζω!

Breaking news: Να ξέρετε θα επιστρέψω ΚΑΙ με κάτι ακόμα …».