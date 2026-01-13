Οι δηλώσεις των παιχτών του Survivor. Με εντάσεις ξεκίνησε το επεισόδιο.

Σήμερα, Τρίτη 13 Ιανουαρίου, προβάλλεται το τρίτο επεισόδιο του Survivor για τη φετινή σεζόν μέσα από τη συχνότητα του ΣΚΑΪ, με τους παίκτες να δείχνουν πως έχουν ήδη πολλά να πουν και ακόμη περισσότερα να λύσουν.

Άλλωστε, από τα δύο πρώτα κιόλας επεισόδια δεν έλειψαν οι εντάσεις, τόσο ανάμεσα στους ίδιους τους συμμετέχοντες και τις ομάδες, όσο και σε προσωπικό επίπεδο, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τις πρώτες «σπίθες» που φαίνεται να άναψαν ανάμεσα στον Γιώργο Λιανό και τον Gio.

Σήμερα λοιπόν, οι παίχτες παλεύουν για την ασυλία. Οι «Αθηναίοι», έχουν ήδη δύο ήττες στο ενεργητικό τους, ενώ ο Gio και η Σταυρούλα, είναι οι δύο πρώτοι υποψήφιοι της εβδομάδας.

Παρ’ όλα αυτά οι εκπλήξεις δεν σταματούν εδώ, καθώς η Δήμητρα Λιάγγα, έκανε την εμφάνισή της σήμερα στο Survivor, με απώτερο σκοπό να διεκδικήσει μία θέση.

Αρχικά λοιπόν, φαίνεται πως το χθεσινό συμβούλιο, έφερε στην επιφάνεια νέες κόντρες και αφορμές για νέες «μάχες» εκτός στίβου, ενώ στο επίκεντρο για μία ακόμη φορά έχει βρεθεί ο Gio.

Εκείνος, φαίνεται να δήχθηκε με τον Γιώργο Λιανό ο οποίος διερωτήθηκε αναφορικά με το αν η ομάδα των κόκκινων είναι «Δεμένη», ενώ στο σήμερα, η Μαντίσα τον υπερασπίζεται, καθώς βγήκε μπροστά και ζήτησε να τον ψηφίσουν. Έτσι οι κόκκινοι εξασφάλισαν προσωρινή ηρεμία μετά την επιλογή αυτοθυσίας του Ελληνοαμερικανού:

«Ο Gio για εμένα είναι απίστευτος, δεν έχω λόγια, ότι και να πω… μόνο θετικά. Εχθές είδε τη συνέβη στην καλύβα και κατάλαβε ότι μάλλον όλοι θα ψήφιζαν εμένα, όπως και εγώ το ήξερα. Παρ’ όλα αυτά, επειδή δεν ήθελε να υπάρχουν εντάσεις και έγιναν όλα από παρεξήγηση, μπήκε μπροστά και είπε θα ψηφίσετε εμένα, γιατί εμένα πιστεύω θα με κρατήσει το κοινό… Σήμερα πρέπει να κερδίσουμε… Στην αρχή ήμασταν ο κάθε ένας μόνος του…».

Από την πλευρά των «Επαρχιωτών» ωστόσο, οι απόψεις για τον Gio, είναι διαφορετικές, με τον αρχηγό, Σηφάκη, να αναφέρει: «Τι φάση; Θα πει στο Λιανό πώς θα κάνει τη δουλειά του; Νομίζω ήρθαμε για παίκτες – όχι παρουσιαστές, έχουν μπερδευτεί οι κόκκινοι. Επίσης, πώς είναι δυνατόν να ήρθες εδώ, χωρίς να είσαι έτοιμος να ψηφίσεις την πρώτη εβδομάδα, να μην φας.. Οι κανόνες υπάρχουν…».

Ο Σταύρο μάλιστα, στην δική του συνέντευξη, ανέφερε: «Ο Gio είναι το show, εγώ δεν μπορώ να τον πάρω σοβαρά ως άνθρωπο… Ξέρω ότι αυτό που κάνει για γίνει γνωστός… ουσιαστικά, γίνεται ρεζίλι για να γίνει γνωστός..».

Από την άλλη πλευρά βέβαια φαίνεται πως οι Μπλε, αντιμετωπίζουν τα δικά τους προβλήματα, καθώς ο Γιώργος Πολυχρονίδης, έχει νεύρα με το Σηφάκη, ο οποίος στο χθεσινό συμβούλιο φαίνεται να του «έβαλε της φωνές».

«Αυτό δεν είναι ηγέτης, είναι αφεντικό. Εγώ δεν τον ακούω, κάνω τη δουλειά μου και τον προσπερνάω…» τονίζει.

Αντίστοιχα, ο Δημήτρης Θεοδωρόπουλος, έθεσε την δική του οπτική: «Λέει τις παπάτζες του… Θα της λέει μέχρι το τέλος, το είπα και στα παιδία. Αν δεν κερδίσουμε σήμερα, καταστραφήκαμε. Έχουμε κάνει πλάνο με Gio, αρκεί να κερδίσουμε σήμερα. Αν δεν βγει… ξεφτιλιστήκαμε…».