Μια ζεστή, γιορτινή επιλογή που φέρνει το άρωμα της παράδοσης στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι.

Αρωματική, χορταστική και γεμάτη γεύση, η πρασόπιτα με κιμά και γραβιέρα είναι από εκείνα τα φαγητά που κερδίζουν όλους τους καλεσμένους. Ταιριάζει ιδανικά στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι, είτε ως κυρίως πιάτο είτε ως εντυπωσιακό συνοδευτικό, και μπορεί να ετοιμαστεί από πριν χωρίς άγχος. Η γλύκα του πράσου δένει υπέροχα με τον κιμά, ενώ η γραβιέρα προσθέτει πλούσια, βουτυράτη γεύση και τραγανή επιφάνεια. Μια παραδοσιακή πίτα με «χειμωνιάτικο» χαρακτήρα, που μοσχοβολά θαλπωρή και οικογενειακές στιγμές.

Υλικά

Για τη γέμιση

1 κιλό πράσα (μόνο το λευκό και ανοιχτό πράσινο μέρος)

500 γρ. κιμάς μοσχαρίσιος ή ανάμεικτος

1 μεγάλο κρεμμύδι ψιλοκομμένο

3 αυγά

250 γρ. γραβιέρα τριμμένη

½ φλ. ελαιόλαδο

Αλάτι & φρεσκοτριμμένο πιπέρι

½ κ.γ. μοσχοκάρυδο (προαιρετικά)

1 κ.σ. άνηθος ή μαϊντανός ψιλοκομμένος

Για το φύλλο

1 πακέτο χωριάτικα φύλλα (ή φύλλο κρούστας)

Ελαιόλαδο ή λιωμένο βούτυρο για το άλειμμα

Εκτέλεση

Καθαρίζουμε και κόβουμε τα πράσα σε ροδέλες. Τα σοτάρουμε σε λίγο ελαιόλαδο μέχρι να μαλακώσουν και τα αφήνουμε στην άκρη να στραγγίξουν. Σε βαθύ τηγάνι σοτάρουμε το κρεμμύδι με το ελαιόλαδο μέχρι να γίνει διάφανο. Προσθέτουμε τον κιμά και τον σοτάρουμε καλά μέχρι να αλλάξει χρώμα. Αλατοπιπερώνουμε και αποσύρουμε από τη φωτιά. Σε μεγάλο μπολ ανακατεύουμε τον κιμά, τα πράσα, τα αυγά, τη γραβιέρα, τα μυρωδικά και το μοσχοκάρυδο. Λαδώνουμε το ταψί και στρώνουμε τα μισά φύλλα, λαδώνοντάς τα ένα-ένα. Προσθέτουμε τη γέμιση και σκεπάζουμε με τα υπόλοιπα φύλλα. Χαράζουμε ελαφρά την πίτα, λαδώνουμε την επιφάνεια και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C για 50–55 λεπτά, μέχρι να ροδίσει.

Στραγγίξτε καλά τα πράσα για να μην «νερώσει» η πίτα. Αν θέλετε πιο πλούσια γεύση, αντικαταστήστε μέρος της γραβιέρας με κασέρι Ταιριάζει τέλεια με πράσινη σαλάτα ή ένα ελαφρύ γιαούρτι με μουστάρδα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dezrt75icyi9?integrationId=40599y14juihe6ly}