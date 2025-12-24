Τα ποσοστά τηλεθέασης σε δυναμικό κοινό και γενικό σύνολο.

Μια βραδιά γεμάτη νοσταλγία, συγκίνηση και δυνατές τηλεοπτικές στιγμές χάρισε στο κοινό το Mega το βράδυ της Τρίτης, με την προβολή του επετειακού επεισοδίου του «Στο Παρά Πέντε».

Είκοσι χρόνια μετά την πρώτη του εμφάνιση στους τηλεοπτικούς δέκτες, η σειρά-φαινόμενο επέστρεψε και απέδειξε πως η απήχησή της παραμένει όχι απλώς ζωντανή, αλλά πιο ισχυρή από ποτέ.

Το τρίωρο special επεισόδιο είχε όλα όσα περίμεναν οι φανατικοί τηλεθεατές: νέες περιπέτειες των αγαπημένων ηρώων, αποκαλυπτικές συνεντεύξεις, σπάνια και ανέκδοτα αποσπάσματα, αλλά και στιγμές από τα παλιά που ξύπνησαν μνήμες. Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η παρουσία ζωντανού κοινού, το οποίο συμμετείχε ενεργά, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα πραγματικής γιορτής.

«Σάρωσε» στις μετρήσεις τηλεθέασης

Από άποψη τηλεθέασης, το επετειακό «Στο Παρά Πέντε» κυριάρχησε απόλυτα, αφήνοντας τον ανταγωνισμό σε απόσταση. Το ενδιαφέρον, ωστόσο, εστιάζεται κυρίως στα εντυπωσιακά ποσοστά στο δυναμικό κοινό, όπου η εκπομπή κινήθηκε σταθερά πάνω από το 40% καθ’ όλη τη διάρκειά της.

Τα νούμερα τηλεθέασης αναλυτικά

Δυναμικό κοινό:

«Στο Παρά Πέντε»: 47%

Γενικό σύνολο:

«Στο Παρά Πέντε»: 41,1%

Το επετειακό επεισόδιο δεν ήταν απλώς μια τηλεοπτική επιστροφή, αλλά ένα γεγονός που επιβεβαίωσε τη διαχρονική αξία της σειράς και τη μοναδική της θέση στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης. Ένα reunion που, όπως φαίνεται, θα μείνει αξέχαστο τόσο στο κοινό όσο και στα νούμερα τηλεθέασης.

