«Φάρμα» - Νέο επεισόδιο, απόψε στις 21:00.

Στο προηγούμενο επεισόδιο (Τετάρτη 19/11) αποχώρησε ο Άγγελος Κούκλαρης και έτσι διαμορφώθηκε η τελική δεκάδα της «Φάρμας». O Λεωνίδας Κουτσόπουλος ανακοίνωσε στους farmers το τέλος των δύο ομάδων και τους ενημέρωσε ότι αύριο θα μετακομίσουν όλοι στο σπίτι. Από εδώ και πέρα τίποτα δε θα είναι ίδιο και το παιχνίδι γίνεται ατομικό!

Όσα θα δούμε σήμερα στη «Φάρμα»

Απόψε, Δευτέρα 24 Νοεμβρίου, οι πρώην γαλάζιοι απολαμβάνουν τις τελευταίες τους στιγμές στις σκηνές και μεταφέρουν σιγά σιγά τα πράγματά τους στο σπίτι. Ο Λευτέρης Δασκαλάκης μοιράζει τις τελευταίες προμήθειες στους πρώην πράσινους, αλλά δεν εγκρίνουν όλοι τον τρόπο που τις διαχειρίζεται. Το σπίτι έχει για ακόμα μία φορά δέκα ενοίκους. Ποιοι χαίρονται με τη νέα συνθήκη και ποιοι θα δυσκολευτούν στη συνύπαρξη;

Επίσης, όπως είχε υποσχεθεί ο Λεωνίδας, οι παίκτες έχουν επιτέλους την ευκαιρία να μιλήσουν με τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Η προσμονή είναι μεγάλη και η συγκίνηση ακόμα μεγαλύτερη. Για κάποιους όμως η επικοινωνία με τους δικούς τους ανθρώπους, μετά από τόσο μεγάλο διάστημα, έχει αρνητικές συνέπειες στην ψυχολογία τους.

Λίγο αργότερα, το κλίμα αλλάζει και οι παίκτες ενθουσιάζονται, αφού μια καντίνα έχει στηθεί έξω από το σπίτι της «Φάρμας» και οι παίκτες τρέχουν να απολαύσουν το λαχταριστό «βρώμικο» που προετοιμάζεται μπροστά στα μάτια τους!

Στη συνέχεια οι farmers παίρνουν μέρος σε Δοκιμασία Ατομικής Ασυλίας, από την οποία θα προκύψει ο πρώτος μονομάχος. Αυτός που θα καταφέρει να κερδίσει τη δοκιμασία, θα παραμείνει ασφαλής και θα υποδείξει τον δεύτερο μονομάχο. Ποιοι δύο θα βρεθούν στον Αχυρώνα σε Μονομαχία Αποχώρησης και για ποιον το ταξίδι της «Φάρμας» θα τελειώσει οριστικά;

