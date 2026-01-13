Ο «902» αποκαλύπτει και «πυροβολεί» την κυβέρνηση: Επέλεξε τον γνώριμο δρόμο του αυτοεξευτελισμού - Και ο Τσίλιας και ο γιός του!

Τα «Παιχνίδια Εξουσίας» αναδημοσιεύουν χωρίς κανένα σχόλιο την αποκάλυψη του «902.gr» για το ποιοι αποτελούσαν την «αντιπροσωπεία των αγροτών» που υποδέχθηκε ο πρωθυπουργός στο Μαξίμου:

Η κυβέρνηση έχει ξεπεράσει κάθε όριο γελοιότητας αλλά και αθλιότητας στην προσπάθεια να υπονομεύσει τα αγροτικά μπλόκα και την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων.

Ξαφνικά η κυβέρνηση, που «δεν θέλει συζήτηση με όρους γενικών συνελεύσεων» - αυτά έλεγαν δύο μέρες για την 25μελή επιτροπή που εξέλεξαν 62 Μπλόκα σε σύσκεψη στη Νίκαια - δέχεται 25 «πρόθυμους» από όλη την Ελλάδα στο Μαξίμου! Η κυβέρνηση, που μέχρι πρότινος τα στελέχη της έτρωγαν και έπιναν με Τζιτζίδες και ΟΠΕΚΕΠΕδες, δεν είχε χώρο για 25 αγωνιστές. Βρήκε όμως 25 καρέκλες για 25 πρόθυμους. Πάμε να δούμε τι εκπροσωπεί η αντιπροσωπεία με βάση τι έδωσαν οι ΙΔΙΟΙ στη δημοσιότητα καθώς και το τι λένε τα non paper που διακινεί η κυβέρνηση:

1. Στα non paper και τα «ρεπορτάζ» πότε γράφουν ότι όσοι συναντιούνται με τον Πρωθυπουργό εκπροσωπούν 14 μπλόκα, πότε «30 μπλόκα και φορείς». Σύμφωνα με την ίδια την λίστα και τις ιδιότητες, που οι ΙΔΙΟΙ έχουν επιλέξει να «συνοδεύουν» τα ονόματά τους, υπάρχουν «εκπρόσωποι» μόνο από μία «αγροτική κινητοποίηση» - ούτε καν Μπλόκο - στο Κιάτο! Από τις Μικροθήβες υπάρχουν ένας «αγρότης» και μία «αγρότισσα». Ούτε ένα λοιπόν… Κρίση αυτογνωσίας;

2. Στους τίτλους των ειδήσεων γράφουν για «εκπροσώπους από τα σκληρά μπλόκα της Νίκαιας και της Καρδίτσας». Στη λίστα όμως με τους εκπροσώπους δεν υπάρχει πουθενά η λέξη Καρδίτσα! Όσο για την Νίκαια μάλλον αναφέρονται σε 2 «μέλη αγροτικών Συλλόγων Πλατυκάμπου». Δηλαδή 2 από τα πάνω από 2.000 τρακτέρ που υπάρχουν στο Μπλόκο! Τέτοια ξεφτίλα…

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

3. Από τους 25 οι δύο είναι συγγενείς της γνωστής οικογένειας… Τσίλια! Ο ένας γνωστός καλικάντζαρος, που την μία μέρα μιλά και την επόμενη μέρα φεύγουν δεκάδες τρακτέρ από το Μπλόκο του οποίου … «ηγείται». Ο άλλος παρουσιάζεται ως «αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών». Μιλάμε για τραγέλαφο! Αυτούς βρήκαν από τους 750.000 αγρότες;

4. Από τη συνάντηση δεν λείπουν και τα κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Και δεν λέμε για το συγγενολόι του Τσιλιά. Πχ ένας εκπρόσωπος από την Κρήτη δηλώνεται ως «εκπρόσωπος αγροτικού συλλόγου νότιας Κρήτης». Μπορεί να εκπροσωπεί και κανένα αγρότη της Λιβύης; Ποια «Νότια Κρήτη»; Βάλτε τουλάχιστον την άλλη ιδιότητα του ανθρώπου που είναι πρόεδρος της τοπικής Οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας! Επίσης το «μέλος του ΑΣ Σκύδρας» Ν. Δημητριάδης που τυχαίνει να είναι και «συντονιστής αγροτικών φορέων της ΝΔ στην Κεντρική Μακεδονία» όπως καταγράφεται σε ειδησεογραφικά ΜΜΕ...

5. Υπάρχει στη λίστα των αντιπροσώπων ένας εκπρόσωπος με ιδιότητα «ταμίας αγροτικού Συλλόγου Ιεράπετρας με εξουσιοδότηση για εκπροσώπηση 5 αγροτικών συλλόγων της Κρήτης». Ας πει κάποιος στην κυβέρνηση ότι το οργανωμένο αγροτικό κίνημα δεν είναι ΚΥΔ να συλλέγει «δικαιώματα εκπροσώπησης», όπως γινόταν με την «τεχνική λύση» που έφτασαν άνθρωποι της κυβέρνησης να είναι στην Κρήτη και να έχουν «δικαιώματα» στον Γράμμο!

Από όλα τα παραπάνω φαίνεται ότι η κυβέρνηση επέλεξε τον γνώριμο δρόμο του αυτοεξευτελισμού. Αυτό δεν είναι συνάντηση… Τραβάτε για κανένα συμβούλιο αποχώρησης στο reality «Φάρμα» – άλλωστε ένας «συνομιλητής» έχει περάσει και από αυτό!

Η κυβέρνηση λούζεται τις αθλιότητές της σε βάρος των αγωνιζόμενων αγροτών, κτηνοτρόφων, αλιέων, μελισσοκόμων, που δίνουν εδώ και σχεδόν 2 μήνες αγώνα για τη ζωή τους. Που έχουν κάνει 5 Πανελλαδικές Συσκέψεις και δεκάδες συνελεύσεις στα μπλόκα τους. Έχουν κατακτήσει την ενότητά τους μέσα από την Πανελλαδική επιτροπή των Μπλόκων, γύρω από τα αιτήματά τους. Ανθρώπους που τα «παράσημα» και το τι «εκπροσωπούν» το καθορίζουν χιλιάδες αγρότες και όλος ο λαός που τους έχει δει να υπερασπίζονται με όλες τους τις δυνάμεις τα συμφέροντα των βιοπαλαιστών αγροτών.