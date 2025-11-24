Όλες οι εξελίξεις στην αγαπημένη σειρά «Άγιος Έρωτας».

«Άγιος Έρωτας», κάθε Δευτέρα έως και Πέμπτη στις 21:00.

Η ζωή της Χριστίνας στη φυλακή γίνεται όλο και δυσκολότερη, όμως με τη συμπεριφορά της κερδίζει την εκτίμηση της Αγγέλας.

Από την άλλη πλευρά, ο Γιάννος αποφασίζει να πάρει πίσω την κόρη του, πάση θυσία.

«Άγιος Έρωτας»: Όσα θα δούμε σήμερα στις 21:00

Η Χριστίνα δέχεται βίαιη επίθεση στις φυλακές, όμως δεν αποκαλύπτει ποιες την χτύπησαν, γεγονός που αλλάζει την οπτική της Αγγέλας απέναντί της.

Ο Παύλος από το κρατητήριο επιχειρεί να φιμώσει τη Μάρω, που σύμφωνα με τον Τάσο είναι η δεύτερη μάρτυρας.

Ο Αντρέας βασανίζεται από την εμμονική αφοσίωση της Χριστίνας στον Μαρκόπουλο.

Η Χλόη στο μεταξύ πηγαίνει στο σανατόριο που βρίσκεται η Πετρούλα και ο πατήρ Νικόλαος, για να τους πει πως ο πατέρας της συνελήφθη.

Η Σοφία συγκρούεται άγρια με τη Θάλεια και αποφασίζει να φύγει από το σπίτι, όμως μια επίσκεψη από έναν δικαστικό κλητήρα θα την αναστατώσει ακόμα περισσότερο.

Η Δέσποινα «σκαλίζει» το παρελθόν της Δώρας και εντοπίζει μια αντίφαση με αυτά που της είχε πει ο Θόδωρος, ενώ στη Βόνιτσα, η Πόπη με τον Γιάννο αποφασίζουν να πάρουν πίσω την Ελευθερία πάση θυσία.

