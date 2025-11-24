Όσα θα δούμε στο αποψινό διπλό επεισόδιο.

ΔΕΥΤΕΡΑ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ 37-38

Η Αλίκη, ο Άρης και η Φρίντα παλεύουν να καταλάβουν ποια είναι η σχέση του Διονύση με όλη την ιστορία που έχει πλεχτεί γύρω τους, εκείνος, όμως καταφέρνει να θολώσει τα νερά. Ο Άρης δέχεται μια απρόσμενη επίσκεψη που θα τον γυρίσει στο παρελθόν που προσπαθεί να ξεχάσει: φτάνει στο Grand Hotel ο πατέρας του, Ηρακλής Δανέζης… Την ίδια ώρα, ο Πέτρος, με τη βοήθεια της Μαρίνας, καλεί στο Grand Hotel και ζητάει να μιλήσει με την Αλίκη.

Η Μελίνα αλλάζει εντελώς στάση και προσπαθεί να προσεγγίσει τον Χαραλάμπη, προκαλώντας την ενόχληση της Θεώνης. Ο Ηρακλής Δανέζης ανακοινώνει στον Χαραλάμπη ότι θα τον στηρίξει στις εκλογές, ζητώντας του, όμως, ένα μικρό αντάλλαγμα... Για άλλη μια φορά, τα σχέδια της Κυβέλης ναυαγούν όταν μαθαίνει πως τα πράγματα με την προίκα του Ιορδάνη δεν είναι έτσι όπως τα φανταζόταν.

Η Σμαρούλα ζητάει τη βοήθεια του Χρόνη, προκειμένου να αποτρέψει τον Πέτρο από το να επικοινωνήσει με την Αλίκη. Παράλληλα, ο Άρης είναι πολύ αναστατωμένος από την επίσκεψη του πατέρα του, καθώς ξυπνάνε στο μυαλό του εφιάλτες του παρελθόντος… Μάταια η Αλίκη προσπαθεί να τον στηρίξει, καθώς εκείνος δεν είναι σε θέση να συζητήσει με κανέναν.

Ο Πέτρος δεν σταματάει να σκέφτεται την Αλίκη. Εκείνη ανυποψίαστη έρχεται πιο κοντά με τον Άρη που καταρρακωμένος της εκμυστηρεύεται πώς σκοτώθηκε ο αδερφός του από δικό του λάθος. Η Μελίνα δημιουργεί τριβές στην σχέση του Χαραλάμπη με την Θεώνη. Η Ελένη βρίσκει καταφύγιο για άλλη μια φορά στον Νικόλα, η απροειδοποίητη επίσκεψη, όμως, της Δέσποινας θ’ αλλάξει τα πάντα.

{https://www.youtube.com/watch?v=u5aSxuaGGGg}