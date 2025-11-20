Sneak Preview από το αποψινό επεισόδιο «5Χ5» με τον Θάνο Κιούση.

Λάμψη, γέλιο και μοναδικές απαντήσεις έρχονται καθημερινά στις 17:30 στο «5X5» CELEBRITY με τον Θάνο Κιούση, ο οποίος υποδέχεται στο πλατό του «5Χ5» αγαπημένους celebrities που παίζουν όχι μόνο για να βοηθήσουν τους παίκτες να φτάσουν στον μεγάλο τελικό, αλλά και για φιλανθρωπικό σκοπό!

«5X5» CELEBRITY με τον Θάνο Κιούση: Όσα θα δούμε απόψε στις 17:30

Ο Θάνος Κιούσης μάς καλωσορίζει σε ένα ακόμα «5X5» CELEBRITY άκρως λαμπερό και διασκεδαστικό με δύο ομάδες και δύο νέους celebrity αρχηγούς, που τα δίνουν όλα για την πολυπόθητη νίκη.

Η Μαριλού Κατσαφάδου και ο Κωνσταντίνος Γαβαλάς έρχονται έτοιμοι να «μονομαχήσουν» σε 2 ξεκαρδιστικά επεισόδια για να κερδίσουν πόντους και να φτάσουν σε έναν διαφορετικό τελικό για καλό σκοπό, στηρίζοντας την ΕΛΕΠΑΠ, το πρώτο φιλανθρωπικό, μη κερδοσκοπικό σωματείο στην Ελλάδα, που για 88 ολόκληρα χρόνια, προσφέρει υπηρεσίες αποκατάστασης σε περισσότερα από 110.000 παιδιά με αναπηρία, μέσα από τα 6 κέντρα της, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Χανιά, Βόλο και Αγρίνιο.

Η Μαριλού είναι ηθοποιός, που μικρή ήθελε να γίνει αστροναύτης και χασάπισσα, στην πορεία την γοήτευσε η νομική, αλλά εντέλει την κέρδισε το θέατρο.

Απέναντί της «αντίπαλος» έρχεται ο Κωνσταντίνος, ο οποίος είναι επίσης ηθοποιός, είναι από τον Πειραιά, είναι παθιασμένος μηχανόβιος και φτιάχνει εξαιρετική αυθεντική καρμπονάρα.

{https://www.youtube.com/watch?v=hmTT4ucNGUs}

Ανάμεσα στις δύο ομάδες θα γίνει η πιο κεφάτη αναμέτρηση, γεμάτη γέλιο, φαντασία και απρόοπτα!

Ποια ομάδα θα βρει τις πιο δημοφιλείς απαντήσεις; Ποιος celebrity θα φύγει νικητής;

Σε κάθε επεισόδιο του «5X5» CELEBRITY οι λαμπεροί και αγαπημένοι αρχηγοί οδηγούν τις ομάδες τους σε επικές μάχες… Λάθος απαντήσεις, αστεία, ευτράπελα, εκρήξεις γέλιου και απίθανες ατάκες δίνουν έναν ξεχωριστό τόνο σε κάθε γύρο του πιο απρόβλεπτου παιχνιδιού απαντήσεων και τα απογεύματά μας γίνονται ακόμα πιο παιχνιδιάρικα και διασκεδαστικά!

Και στο τέλος; Ένας διαφορετικός τελικός, με έναν μεγάλο σκοπό. Γιατί οι νίκες αποκτούν μεγαλύτερη αξία, όταν παίζεις… για καλό.

Εξάλλου, όπως συμβαίνει πάντα, από το «5Χ5» κανείς δεν φεύγει χαμένος!

{https://www.youtube.com/watch?v=MW4P_-qyXqY}

«5Χ5» CELEBRITY με τον Θάνο Κιούση - Καθημερινά στις 17:30 στον ΑΝΤ1.