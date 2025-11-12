Η συνέντευξη του ηθοποιού στο «Στούντιο 4».

Καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, βρέθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 12 Νοεμβρίου, ο ηθοποιός Γιλμάζ Χουσμέν, ο οποίος και πρωταγωνιστεί σε δύο θεατρικές παραστάσεις της φετινής σεζόν: το «Hotel Amour» και «Κουζίνα».

Ο ηθοποιός, χαμογελαστός, απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις των οικοδεσποτών του, τη Νάνσυ Ζαμπάτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο, ενώ αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην καταγωγή του και την αγάπη του για την υποκριτική και το θέατρο.

Ο Γιλμάζ Χουσμέν στο «Στούντιο 4»

Αρχικά λοιπόν, απαντώντας για τα ερωτήματα γύρω από το όνομά του, ανέφερε: «Είναι άξιο παρατήρησης απλά με έναν τρόπο (το όνομα). Ίσως κάπως συνδυαστικά αυτά τα πράγματα προξενούν μια περιέργεια να ρωτήσει ένας άνθρωπος από που είσαι, από τη μία με λένε Γιλμάζ από την άλλη δεν μιλάω σπαστά ελληνικά.

Περίεργα δεν έχω νιώσει ποτέ», σημείωσε αρχικά και συνέχισε: «Προσπαθώ να εξερευνήσω αυτό το όριο γιατί και αυτοί οι άνθρωποι χρειάζονται χρόνο να το καταλάβουν… Προσπαθώ να το σεβαστώ με έναν τρόπο, όσο περνάει ο καιρός. Δεν ξυπνάνε κάθε μέρα όλοι οι άνθρωποι στο θέατρο και τα λοιπά και να υπάρχει ένα όνομα που δεν είναι ελληνικό. Θέλει χρόνο», εξήγησε μιλώντας για την καταγωγή του και τη συμμετοχή του σε θεατρικές παραστάσεις.

Σε δεύτερο χρόνο ο Γιλμάζ Χουσμέν μίλησε για την απόφασή του να ασχοληθεί με την υποκριτική, εξηγώντας πως δεν είναι πάντα όλα ξεκάθαρα και εύκολα: «Η αλήθεια είναι – και ας μην φοβάμαι να το πω- είναι μία πολύ ευτυχής στιγμή μου. Είναι πολύ ωραία… Οι δύο δουλειές μου είναι καταπληκτικές. Όχι, (σ.σ δεν ήταν όλα εύκολα). Θυμάμαι είχα περάσει μία audition, και δεν πήρα τον ρόλο και μετά πήγα και είδα την παράσταση. Συν συνειδητοποίησα, ότι σε αυτό το σύμπαν που είχε χτιστεί δε έκανα για εκεί. Δεν αισθάνθηκα ότι είμαι ένα χάλι κλπ, απλά αντιλήφθηκα ότι δεν θα μπορούσα…».

Απαντώντας στις ερωτήσεις της Νάνσυ Ζαμπέτογλου, παραδέχτηκε πως τίποτα στη ζωή γενικότερα, δεν έρχεται αβίαστα: «Πάνε ποτέ σε μία ίσια γραμμή; Δεν πάνε ποτέ… ποτέ».

Παράλληλα, όταν κλίθηκε να απαντήσει για την υποκριτική, με ένα νεύμα παραδέχτηκε πως δεν είχε κάποιο εφεδρικό πλάνο στην περίπτωση που χρειαζόταν: «Με τίποτα. Με άγνοια. Τώρα αν ερχόταν ένας 18χρονος και μου το έλεγε θα του έλεγα να συγκεντρωθεί. Είχα την τύχη, η οικογένειά μου να το αντιμετωπίσει θετικά και πίστεψαν. Δεν χρειάστηκε να τους πω ότι θα γίνω ηθοποιός….».

