Η αποκαλυπτική συνέντευξη του Δήμου Αναστασιάδη.

Στην εκπομπή «Buongiorno» βρέθηκε καλεσμένος το πρωί της Τετάρτης, 12 Νοεμβρίου, ο Δήμος Αναστασιάδης, ο οποίος και παραχώρησε στους οικοδεσπότες του και τη Φάιη Σκορδά μία αποκαλυπτική συνέντευξη.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο ερμηνευτής, αναφέρθηκε στα πρώτα του βήματα στο τραγούδι, στο συγκρότημα που είχε σε νεαρή ηλικία, στο παιχνίδι Dream Show, από όπου ξεκίνησαν όλα, αλλά και στα παιδιά του και στη σύζυγό του, Τζένη Θεωνά.

Όσα ανέφερε ο Δήμος Αναστασιάδης

Αρχικά λοιπόν, μιλώντας για την αρχή της καριέρας του, ο Δήμος Αναστασιάδης, στάθηκε στην περίοδο όπου συμμετείχε στο Dream Show, ενώ δεν δίστασε να αποκαλύψει πως ο εγκλεισμός τον δυσκόλεψε:

«Εκείνη η περίοδος για εμένα ήταν μια περίοδος που δεν είχα ξαναπιάσει μικρόφωνο, πρώτη φορά μικρόφωνο, πρώτη φορά κάμερα, τίποτα ποτέ. Μπαίνοντας στο σπίτι εγώ τότε σπούδαζα στην Κοζάνη γιατί έχουμε μαγαζί με ηλεκτρονικά είδη. Εγώ έφυγα …. δεν μου άρεσε να ασχοληθώ με την οικογενειακή μας επιχείρηση. Ήταν μονόδρομος το επάγγελμα αυτό, μας είχε από μικρούς μέσα στο μαγαζί να πουλάμε. Εγώ βέβαια γνώριζα ότι θα κάνω κάτι άλλο».

Και συνέχισε για να εξηγήσει: «Η μουσική ήρθε λίγο από τύχη, τότε η μαμά μου με έγραψε πιάνο και έμαθα ότι η κιθάρα είναι ο έρωτας. Έτσι κάπως ξεκίνησαν τα πράγματα και νομίζω ερωτεύτηκα και την μουσική και όλο αυτό που δημιουργούν τα τραγούδια, το συναίσθημα. Τότε είχαμε κάνει ένα συγκρότημα, ο αδερφός μου τραγουδούσε ο μεγάλος, άλλος έπαιζε μπάσο, τύμπανο κλπ, ήταν ένα ροκ συγκρότημα. Όταν μεγάλωσα και ήταν να σπουδάσω και έφυγα στην Κοζάνη, ήρθε ο αδερφός μου με ενοχές και μου είπε ότι αν πας εκεί θα είσαι μόνος σου, εδώ έχουμε την οικογένειά μας. Είχε την ενοχή αυτή και όταν ήρθε στην Κοζάνη και είδε το δωμάτιό μου που ήταν σαν στούντιο, μου κάνει την αίτηση στο Dream Show χωρίς να το ξέρω».

«Δεν ήταν ο ίδιος αδερφός που ήταν στην μπάντα, είναι πιο συγκροτημένος, πιο συντηρητικός. Εγώ θυμάμαι πήγαινα μια παραγγελία και ήμουν τελείως χύμα με την παντόφλα, και περνάμε από ένα ξενοδοχείο και μου λέει «κάνε μια audition αφού έκανα την αίτηση», μου έδωσε την κιθάρα, δεν είχα κάνει καμία προετοιμασία. Πάω εκεί λέω ένα τραγούδι, το λέω, εγώ τώρα μικρός, ψαρωμένος, τι κάνω εγώ εδώ, γιατί πρέπει να ξεκινήσω έτσι. Λέω το τραγούδι και περνάω, και λέω «όντως; Τόσο εύκολο ήταν;». Ξαφνικά βρίσκονται στο πλατό και ακούω τις φωνές …. Μπήκα τέλος πάντων, κάτι άρεσε», ανέφερε για τα πρώτα του βήματα στο talent show.

Ο Δήμος Αναστασιάδης, μεταξύ άλλων, σημείωσε πως κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του, αντιμετώπισε και αρνητικές συμπεριφορές στο σπίτι του show, γεγονός που σε συνδυασμό με τον εγκλεισμό, τον έκαναν ιδιαίτερα εσωστρεφή: «Υπήρχε ένα «bullying», έλεγαν ότι ο Αναστασιάδης ήρθε να κάνει την πλάκα του, την πλάκα μου πήγα να κάνω, αλλά θεωρώ ότι ήταν επειδή δεν ήμουν καλά οχυρωμένος συναισθηματικά. Όσο πιο παιχνίδι το έπαιρνα τόσο πιο καλά θα περνούσα. Πήγα για την εμπειρία και την διασκέδαση. Βγαίνοντας από το παιχνίδι νομίζω έκατσα 2,5 μήνες μέσα, κάποια στιγμή δεν άντεξα. Είχε εγκλεισμό και για εμένα ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Είχε χαθεί λίγο ο στόχος. Ήμουν χαμένος, τότε ήμουν πολύ εσωστρεφής».

Προς το τέλος της συζήτησης ο ερμηνευτής, απάντησε στα ερωτήματα σχετικά με την οικογένειά του και τη Τζένη Θεωνά. Το ζευγάρι, πριν από λίγους μήνες, έφερε στον κόσμο και το δεύτερο παιδί τους, ενώ μίλησε για τα έντονα συναισθήματα που βιώνει: «Είναι το ίδιο συγκινητικό, το ίδιο υπέροχο, το ίδιο μαγικό. Είναι ένα θαύμα. Συμβαίνει λες τώρα το δεύτερο, δεν θα συγκινηθώ, και γίνεται ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είχε πλάκα γιατί πήγαινα από το νοσοκομείο σε πρόβες. Μετά την απονομή του χρυσού δίσκου πήγα στο νοσοκομείο. Είναι περίεργο όλο αυτό. Είναι το ίδιο συναίσθημα, είναι σαν να το ζεις για πρώτη φορά. Ο Αρίωνας επειδή είναι ένα πολύ ευαίσθητο παιδί, και επειδή θεωρώ ότι είναι πολύ ευφυής θεωρώ ότι το διαχειρίζεται πολύ καλά, αλλά επειδή είναι πολύ ευφυής δεν ξέρω πώς θα του βγει αυτό στο μέλλον», σημείωσε μεταξύ άλλων.

Τέλος, για την Τζένη Θεωνά ανέφερε: «Το κομμάτι της δουλειάς για την Τζένη είναι κάτι που με απασχολεί και εμένα, γιατί κάποια στιγμή τρώγαμε και της λέω δεν σου έλειψε το θέατρο, κάτι; Και μου λέει όχι. Νομίζω ότι η Τζένη είναι πιο ολοκληρωμένη από ποτέ, της αρέσει η οικογένεια πάρα πολύ, όχι ότι δεν αγαπά το θέατρο. Επειδή η ζωή έχει πολλές εκπλήξεις και μαθαίνεις πράγματα που δεν τα ήξερες, ούτε εγώ πίστευα ότι θα μου άρεσε να είμαι πατέρας. Δεν θεωρούσα ότι θα έκανα νωρίς οικογένεια, έλεγα ποια θα με υποστεί, καμία. Και όχι μόνο μου αρέσει είμαι και πολύ καλός μπαμπάς, θα ήθελα να έχω έναν πατέρα σαν εμένα. Παρόλο που λείπω πολλές ώρες λόγω δουλειάς, όταν είμαι εκεί είμαι πολύ αφοσιωμένος. Δεν ανησυχώ που θέλει η Τζένη να κάτσει ακόμα στο σπίτι, ανησυχώ μην κάνουμε κι άλλο ένα κι άλλο ένα. Θέλω να τονίσω πόσο χαρούμενοι είμαστε εγώ με την Τζένη που έχουμε δύο υγιέστατα παιδιά».

